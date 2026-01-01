Odido verliest hoger beroep over vervangen apparatuur Huawei en ZTE

Odido heeft het hoger beroep verloren over het vervangen van de apparatuur van leveranciers Huawei en ZTE in kritieke onderdelen van haar mobiele netwerk. Dat houdt in dat het telecombedrijf de apparatuur moet vervangen, aldus het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De AIVD en MIVD adviseerden in 2018 om binnen de telecomsector, wegens een toename van cyberspionage, maatregelen te nemen.

Vervolgens kwam een interdepartementale Taskforce Economische Veiligheid met een risicoanalyse van de kwetsbaarheid van mobiele netwerken. De bevindingen daarvan werden neergelegd in een rapport van TNO, wat leidde tot het vaststellen van een algemene maatregel van bestuur. Deze regelgeving geeft onder andere de minister de bevoegdheid om telecomproviders te verplichten om binnen de kritieke onderdelen van hun netwerk alleen apparaten van zogenoemde vertrouwde leveranciers te gebruiken.

De minister mag die bevoegdheid gebruiken als dat noodzakelijk is om risico’s voor de veiligheid en integriteit van netwerken of diensten die de nationale veiligheid of openbare orde raken, te beheersen. Op basis hiervan is aan Odido de maatregel opgelegd om de apparatuur van Huawei en ZTE te vervangen. Odido ging bij de rechtbank Rotterdam tegen het besluit in beroep, maar de rechter oordeelde eind 2023 het beroep van het telecombedrijf ongegrond.

Daarop stapte Odido naar het CBb, waar het ook aan het kortste eind trekt. Het CBb, de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht, bevestigt de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Volgens het CBb biedt de Telecommunicatiewet een grondslag voor de opgelegde maatregel en is die niet in strijd met de geldende Europese richtlijn. Ook is de opgelegde maatregel niet in strijd met het recht van Odido op "ongestoord genot van eigendom", het netwerk van de telecomprovider.

Het CBb oordeelt verder dat Odido niet in aanmerking komt voor nadeelcompensatie, omdat de omvang van de schade door het vervangen van de apparatuur, op concernniveau, lager is dan de standaard drempel van twee procent van de normkosten. De gedane uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven is de eindrechter in deze zaak.