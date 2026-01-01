Belgische providers gaan phishingsites sneller via DNS-filter blokkeren

Belgische internetproviders gaan phishingsites sneller via een DNS-filter blokkeren, zo heeft de Belgische politie vandaag aangekondigd. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) houdt een lijst bij van malafide websites en stuurt die naar internetproviders. Die laten vervolgens een waarschuwing zien wanneer hun abonnees een website op de lijst willen bezoeken. Dit wordt ook wel het Belgium Anti-Phishing Shield (BAPS) genoemd. Hiervoor wordt er naar de DNS-verzoeken van internetgebruikers gekeken. Deze verzoeken worden verstuurd bij het opvragen van websites. Alle grote Belgische providers maken gebruik van het systeem.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Limburg is sinds 2022 bezig met een project genaamd Phish Nemo, waarmee de autoriteiten phishing willen voorkomen door kwaadaardige sites bij de creatie te detecteren. "Terwijl onderzoeken daarvoor pas konden beginnen na een formele klacht", zo laat de Federale Politie vandaag weten. Via het project zijn sinds de start zestienhonderd malafide sites in een vroeg stadium geblokkeerd.

Phish Nemo wordt nu door de FGP aan de CCB overhandigd en nauwer geïntegreerd met het BAPS. Sites die Phish Nemo detecteert worden daardoor meteen aan de BAPS-database toegevoegd. Dat proces kon tot voorheen enkele uren tot verschillende dagen in beslag nemen. "De fijnmazige integratie zal dus een onmiddellijke en fundamentele impact hebben op de cyberveiligheid in ons land", aldus de Federale Politie. Het Belgische DNS-filter stuurde burgers vorig jaar tweehonderd miljoen keer door naar een waarschuwingspagina.