Mozilla lanceert binnenkort Firefox-versie met gratis ingebouwde VPN

Mozilla lanceert binnenkort een nieuwe versie van Firefox die is voorzien van een gratis ingebouwde VPN. De feature zal aanwezig zijn in Firefox 149 die op 24 maart verschijnt. "Het routeert je browserverkeer via een proxy om je ip-adres en locatie tijden het browsen te verbergen, en geeft je zonder extra downloads betere privacy en bescherming op internet. Om te beginnen hebben gebruikers in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk maandelijks vijftig gigabyte aan data", zo laat Mozilla in de aankondiging weten.
Eind vorig jaar liet Mozilla al weten dat het aan de VPN-functie werkte. Mozilla wil naar eigen zeggen de beste browser met een geïntegreerde VPN bieden. Verschillende andere browsers bieden al dergelijke functionaliteit. De Firefox-ontwikkelaar stelde tevens dat het eenvoudig wil beginnen, waarbij geleidelijk nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd. Daarbij zal worden gekeken naar de impact van de VPN op het browsen, hoeveel Firefox-gebruikers ervan gebruikmaken en hoe tevreden die ermee zijn.
Firefox VPN verschilt van Mozilla's betaalde VPN-dienst Mozilla VPN. Daarmee kunnen gebruikers al het verkeer van hun systeem via een VPN-tunnel laten lopen. Firefox VPN doet dit alleen voor het verkeer van de browser.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.