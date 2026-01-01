Mozilla lanceert binnenkort Firefox-versie met gratis ingebouwde VPN

woensdag 18 maart 2026, 09:52 door Redactie, 3 reacties

Mozilla lanceert binnenkort een nieuwe versie van Firefox die is voorzien van een gratis ingebouwde VPN. De feature zal aanwezig zijn in Firefox 149 die op 24 maart verschijnt. "Het routeert je browserverkeer via een proxy om je ip-adres en locatie tijden het browsen te verbergen, en geeft je zonder extra downloads betere privacy en bescherming op internet. Om te beginnen hebben gebruikers in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk maandelijks vijftig gigabyte aan data", zo laat Mozilla in de aankondiging weten.

Eind vorig jaar liet Mozilla al weten dat het aan de VPN-functie werkte. Mozilla wil naar eigen zeggen de beste browser met een geïntegreerde VPN bieden. Verschillende andere browsers bieden al dergelijke functionaliteit. De Firefox-ontwikkelaar stelde tevens dat het eenvoudig wil beginnen, waarbij geleidelijk nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd. Daarbij zal worden gekeken naar de impact van de VPN op het browsen, hoeveel Firefox-gebruikers ervan gebruikmaken en hoe tevreden die ermee zijn.

Firefox VPN verschilt van Mozilla's betaalde VPN-dienst Mozilla VPN. Daarmee kunnen gebruikers al het verkeer van hun systeem via een VPN-tunnel laten lopen. Firefox VPN doet dit alleen voor het verkeer van de browser.

Reacties (3)
Vandaag, 10:21 door Anoniem
Nee dank je. Ik heb liever niet dat mijn webbrowser zich gaat bemoeien met de routering van mijn netwerkverkeer en zo langs allerlei beveiligingsmaatregelen in mijn netwerk glipt (zoals vertrouwde DNS recursor, null-routeringen op bepaalde IPs, etc).

Een webbrowser moet een pagina renderen, en daar goed in zijn.
Als ze bij mozilla nou eens ervoor zorgen dat dat wat sneller en met kleinere memory-footprint kan.
Vandaag, 10:43 door Anoniem
Lijkt me sterk dat er hier voorstanders van publieke VPN diensten meelezen. Dat moet je niet willen.
Vandaag, 10:46 door Bitje-scheef
Mwah, even kijken of het aanslaat en wat de voordelen/nadelen zijn.
