Eerenberg: geen garantie dat VS beheer btw-systeem niet als drukmiddel inzet

Er is geen garantie dat de Verenigde Staten het beheer van het btw-systeem van de Belastingdienst, dat door een Amerikaanse partij straks wordt verzorgd, niet als drukmiddel zal inzetten. Dat stelt staatssecretaris Eerenberg van Financiën, die het niet verstandig vindt om de samenwerking met het Amerikaanse Fast Enterprises te stoppen. De bewindsman reageerde op Kamervragen van GroenLinks-PvdA en 50Plus.

Het is de bedoeling dat Fast Enterprises het beheer gaat voeren op het totale systeem, zowel software als infrastructuur. Dit leidde tot vragen in de Tweede Kamer. Zo wilden Kamerleden Struijs (50Plus) en Kathmann (GroenLinks-PvdA) weten hoe de staatssecretaris garandeert dat de relatie met Fast Enterprises niet door de Verenigde Staten zal worden gebruikt als drukmiddel. "Ik kan u die garantie niet geven. Het volledig uitsluiten van dit risico is bij een afhankelijkheid van een externe leverancier niet mogelijk", reageert Eerenberg.

De staatssecretaris voegt toe dat in een extreem geval de leverancier onder statelijke druk gedwongen kan worden om te stoppen met het leveren van diensten. "De risico’s rondom continuïteit in relatie tot de Amerikaanse leverancier dienen te worden afgewogen tegen de risico’s die samenhangen met het langer in stand houden van het huidige verouderde systeem waarover ik u in de oplegbrief heb geïnformeerd. Deze risico’s acht ik groter en reëler dan dat de relatie met de leverancier als drukmiddel wordt ingezet", gaat Eerenberg verder.

Fast Enterprises heeft een geheimhoudingsverklaring ondertekend, maar deze verklaring voorkomt niet dat de Amerikaanse Staat data van Nederlandse belastingplichtigen kan vorderen op basis van wetgeving zoals de CLOUD Act en FISA Amendments Act, merkt de staatssecretaris op. De De Belastingdienst is met Fast Enterprises in gesprek over de mogelijkheid dat zij een onafhankelijke Europese entiteit opricht met de bedoeling om het contract met de Belastingdienst, dat valt onder Nederlands recht, daarheen te verhuizen.

De Kamerleden vroegen ook of de staatssecretaris het ermee eens is dat het feit dat de servers van de Belastingdienst in Nederland blijven onvoldoende is om de risico’s voor de vertrouwelijkheid en cyberveiligheid weg te nemen, als een Amerikaanse partij straks toegang krijgt tot de servers. "Het gegeven dat de servers in het datacenter van de Belastingdienst staan is op zichzelf niet afdoende om alle risico’s weg te nemen", reageert Eerenberg. "Daarom gaat de Belastingdienst ook aanvullende maatregelen nemen om deze risico’s tot een acceptabel niveau terug te brengen."

Kathmann en Struijs wilden ook weten of het nog mogelijk is om van Fast Enterprises af te zien. "Het is mogelijk om de overeenkomst (onder voorwaarden) met de leverancier te ontbinden. Ik zie dat niet als een reëel scenario. Voor de systemen van de omzetbelasting geldt dat de modernisering niet langer kan wachten", antwoordt Eerenberg, die tevens stelt dat hij het stopzetten van het project "niet verstandig" acht.