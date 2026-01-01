VK kondigt boete aan voor Amerikaanse site wegens ontbreken leeftijdsverificatie

De Britse communicatietoezichthouder Ofcom heeft een boete voor de Amerikaanse website 4chan aangekondigd, omdat er geen leeftijdsverificatie wordt toegepast. 4chan stelt in een reactie dat Ofcom helemaal geen bevoegdheid heeft om de website een boete op te leggen en het als Amerikaanse site buitenlandse verzoeken voor het implementeren van leeftijdsverificatie kan weigeren.

Sinds vorig jaar zijn allerlei soorten websites in het Verenigd Koninkrijk verplicht om leeftijdsverificatie toe te passen. Verschillende sites die dit niet hebben, ook die in andere landen gevestigd zijn, hebben boetes gekregen omdat ze de leeftijd van Britse gebruikers niet of niet adequaat controleren. Ofcom publiceerde gisteren op de eigen website een bericht dat het 4chan wegens het ontbreken van leeftijdsverificatie een boete van omgerekend 520.000 euro heeft opgelegd. Critici stellen dat de toezichthouder helemaal niet de bevoegdheid heeft om een Amerikaans bedrijf te beboeten voor iets dat niet strafbaar in de VS is.

"Uiteindelijk heeft 4chan het recht om de bevelen van Ofcom te weigeren. In Amerika zijn de bevelen van Ofcom onrechtmatige bevelen. 4chan staat volledig in zijn recht om die bevelen te weigeren en zo de vrijheid van meningsuiting in de Verenigde Staten te beschermen", aldus Preston Byrne, advocaat van 4chan. Die voegt toe dat Ofcom ervoor kan kiezen om 4chan in het Verenigd Koninkrijk te blokkeren, maar de website niet zal meewerken aan de groeiende censuur in het land.

Tegenstanders van online leeftijdsverificatie stellen dat het een backdoor voor surveillance is en waarschuwen dat het de privacy van iedereen bedreigt en tot censuur leidt. Alle gebruikers van platforms waarvoor een leeftijdsgrens geldt moeten de leeftijdsverificatie ondergaan. Daarnaast is er ook het risico dat gedeelde persoonsgegevens op straat komen te liggen. Onlangs publiceerden honderden wetenschappers nog een open brief waarin ze waarschuwen voor de gevaren van online leeftijdsverificatie.