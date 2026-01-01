QNAP komt met beveiligingsupdates voor kritieke kwetsbaarheden

QNAP heeft meerdere beveiligingsupdates uitgebracht die kritieke kwetsbaarheden in verschillende producten van de fabrikant verhelpen. In de QHora-routers van QNAP zijn vier beveiligingslekken verholpen waardoor een aanvaller in het ergste geval via SQL Injection de apparaten kan overnemen. De problemen zijn verholpen in firmware versie QuRouter 2.6.3.009 en nieuwer.
Voor QNAP's QuNetSwitch zijn ook updates beschikbaar, die in totaal vier kritieke beveiligingslekken verhelpen waardoor een aanvaller wederom het apparaat zou kunnen overnemen. Het gaat onder andere om de aanwezigheid van command injection en hardcoded credentials. De problemen zijn gepatcht in QuNetSwitch versie 2.0.4.0415 en versie 2.0.5.0906 en nieuwer.
De derde kritieke beveiligingsupdate is voor de software QVR Pro. Via deze applicatie is het mogelijk om beveiligingscamera's aan de NAS-systemen van QNAP te koppelen en vervolgens beelden te bekijken en op te slaan. Doordat authenticatie voor een "kritieke functie" ontbreekt kunnen aanvallers op afstand toegang tot het systeem krijgen. Gebruikers wordt aangeraden om te updaten naar QVR Pro 2.7.4.1485 of nieuwer.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.