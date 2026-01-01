Telefonische oplichters verwijzen in gesprek naar datalek bij Odido

De Fraudehelpdesk waarschuwt voor valse sms’jes en telefoontjes over een iPhone die de ontvanger zou hebben besteld, waarbij oplichters ook naar het datalek bij Odido verwijzen. Volgens het malafide bericht wordt de 900 euro voor de bestelde iPhone automatisch van de rekening afgeschreven. Om dit te voorkomen wordt in het sms-bericht opgeroepen een bepaald telefoonnummer te bellen, terwijl bij de opgenomen telefoonboodschap wordt gevraagd om op 1 te drukken.
Mensen die dit doen worden vervolgens doorgeschakeld naar een zogenaamde medewerker. "Bij een aantal melders werd gerefereerd aan het datalek bij Odido", aldus de Fraudehelpdesk. Slachtoffers wordt gevraagd om hun creditcardgegevens door te geven en een ‘betaling tegen te houden’. In werkelijkheid wordt dan geld van de rekening gestolen. Bij anderen werd gezegd dat het niet lukte om een terugbetaling van het bedrag te doen en werd er een ‘bankmedewerker’ gestuurd om geld, bankpassen of sierraden op te halen.
"Is er iemand onderweg die uw geld/bankpasjes/sieraden komt ophalen, belt u dan 112. De politie kan dan iemand sturen om de oplichter op heterdaad te betrappen", zo adviseert de Fraudhelpdesk. Criminelen wisten bij Odido de gegevens van meer dan zes miljoen mensen te stelen en publiceerden die vervolgens op internet toen het bedrijf het gevraagde losgeld weigerde te betalen. De laatste update van het telecombedrijf over het grote datalek dateert alweer van twee weken geleden. Zo is de oorzaak van de datadiefstal nog altijd niet door Odido openbaar gemaakt.
