Europees Parlement stemt vandaag opnieuw over 'chatcontrole 1.0'

Het Europees Parlement stemt vandaag opnieuw over het verlengen van 'chatcontrole 1.0', nadat het voorstel eerder deze maand nog door een meerderheid werd verworpen. Daardoor bestaat het risico dat techbedrijven door mogen blijven gaan met de grootschalige controle van chatberichten en e-mails van hun gebruikers. Daarnaast stellen critici dat op deze manier het democratische fundament van de Europese Unie wordt aangetast.

Een tijdelijke uitzondering op de ePrivacy Verordening, ook wel 'chatcontrole 1.0 genoemd', staat aanbieders van interpersoonlijke communicatiediensten toe om het verkeer van gebruikers vrijwillig op misbruikmateriaal te controleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om chatapps. Dit verschilt van het plan van de Europese Commissie voor 'chatcontrole 2.0', waarbij chatapps en andere partijen verplicht zouden worden om alle berichten van hun gebruikers te controleren.

De tijdelijke uitzondering verloopt op 3 april en de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de EU-lidstaten over een verlenging zijn onlangs stukgelopen. Afgelopen december kwam de Europese Commissie met een voorstel om de uitzondering met twee jaar te verlengen tot 3 april 2028. Eerder ging de Europese Raad al akkoord met een voorstel om de uitzondering zelfs permanent te maken. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen en elk een eigen positie innemen.

Onlangs kwam het Europees Parlement met een eigen voorstel, waarin werd gesteld dat de uitzondering onder voorwaarden met een jaar kan worden verlengd. Zo moet het scannen proportioneel en gericht zijn en niet worden toegepast op end-to-end versleutelde communicatie. Het scannen van verkeersdata naast contentdata wordt niet toegestaan. Daarnaast mag het scannen alleen bij personen die door een gerechtelijke instantie als verdachte zijn aangewezen. Dit voorstel werd op 11 maart aangenomen.

De lidstaten en het parlement konden het niet eens worden over de voorwaarden voor de verlenging, waardoor er geen akkoord is bereikt. De EVP-fractie van het Europees Parlement heeft het voorstel opnieuw op de agenda gezet, wat inhoudt dat het voorstel alsnog kan worden aangenomen. De EVP-fractie is de grootste fractie in het Europees Parlement. "In een ongekende actie probeert de EVP een gedwongen herstemming te laten plaatsvinden, om zo het principiële besluit van 11 maart terug te draaien en in plaats daarvan voor massale, willekeurige surveillance te kiezen", zegt de maker van de website Fight Chat Control op Hacker News.

De Groenen in het Europees Parlement probeerden de herstemming gisteren tegen te houden, maar dat voorstel werd weggestemd. Daardoor zal het Parlement vandaag opnieuw over het voorstel stemmen om chatcontrole 1.0 onaangepast te verlengen zoals de Europese Commissie wil. Daarbij zouden meerdere partijen verdeeld zijn, terwijl de EVP volledig achter chatcontrole staat.

Democratisch fundament ondermijnd