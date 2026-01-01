Reddit verplicht menselijke verificatie voor 'verdachte' accounts

Reddit gaat menselijke verificatie verplichten voor accounts die 'verdacht gedrag' vertonen, zo heeft ceo Steve Huffman in een bericht op het platform aangekondigd. Om welk gedrag het dan precies gaat wordt niet gemeld. Onlangs kwam Huffman al in het nieuws omdat hij Face ID of Touch ID een laagdrempelige oplossing voor het verifiëren van gebruikers noemde. In het bericht op Reddit stelt Huffman dat het nodig is om bots van mensen te kunnen onderscheiden en het platform daarom een aantal aanpassingen doorvoert.

Zo zal duidelijk worden vermeld wanneer een account 'niet-menselijk' is. Daarnaast wordt menselijke verificatie verplicht voor geautomatiseerd of 'anderzijds verdacht gedrag'. Reddit stelt dat deze accounts een verzoek zullen krijgen om te bevestigen 'dat er een mens achter zit' en de meeste gebruikers hier niet mee te maken krijgen. "Verifiëren of iemand mens is, is niet hetzelfde als weten wie het is", aldus Huffman. "We hebben je echte identiteit niet en willen die ook niet." De Reddit-ceo benadrukt dat de website geen algemene menselijke verificatie invoert, laat staan identiteitsverificatie.

Huffman stelt ook dat de verificatie plaatsvindt op een manier waarbij de privacy van gebruikers niet wordt geschonden. "De beste langetermijnoplossingen zijn gedecentraliseerd, geïndividualiseerd, privé en vereisen idealiter geen identiteitsbewijs." Volgens de Reddit-ceo gaat de voorkeur uit naar third-party tools, om zo afstand te houden tussen de verificatie en het platform. Daarbij noemt Huffman verschillende opties, zoals passkeys, third-party biometrische controle zoals World ID, en third-party overheids-ID-diensten. "Het systeem dat we gebruiken zal niet je echte identiteit aan Reddit bekendmaken noch je Reddit-gebruikersnaam aan een derde partij."