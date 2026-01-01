Fraudehelpdesk waarschuwt voor neptelefoontjes over compensatie van Odido

De Fraudehelpdesk heeft een waarschuwing gegeven over neptelefoontjes uit naam van Odido waarin wordt beweerd dat de ontvanger vanwege het datalek compensatie kan krijgen. Vervolgens ontvangt de gebelde persoon een sms met daarin een verificatiecode die moet worden doorgegeven aan de beller.

Volgens de Fraudehelpdesk kunnen hierna verschillende dingen gebeuren. Sommige melders lieten weten dat er een e-sim was geactiveerd en dat ze daardoor geen toegang meer hadden tot hun simkaart. Bij andere melders kregen de oplichters op deze manier toegang tot het Odido-account, waardoor ze geen gebruik meer konden maken van hun telefoonnummer. Bij een melder werd daarnaast ook het e-mailaccount gehackt, waarna oplichters nieuwe telefoonabonnementen afsloten en het oude nummer van de melder verwijderden.

"Ontvangt u ook een dergelijk telefoontje, hang dan direct op. Odido zal u niet bellen over een compensatieregeling. Geef geen codes door die u via sms ontvangt en verwijder de sms", aldus de Fraudehelpdesk. Wie de code toch heeft doorgegeven wordt opgeroepen om meteen contact met Odido op te nemen en de simkaart te laten blokkeren. Eerder waarschuwde ook de politie voor neptelefoontjes over compensatie van Odido.

Odido laat op een informatiepagina over het incident weten dat een datalek niet automatisch recht geeft op compensatie. "Op grond van de op dit moment bij Odido beschikbare informatie hebben we nog geen aanleiding om te denken dat de eventuele schade het gevolg is van het datalek bij Odido", aldus de provider.