Ransomware-aanval raakt goederenoverslag van grote Spaanse haven

Een ransomware-aanval heeft de goederenoverslag van de haven van het Spaanse Vigo geraakt. Havenautoriteiten moesten een deel van de systemen uitschakelen en de goederenoverslag deels handmatig uitvoeren. Volgens Spaanse lokale media heeft de aanval gevolgen voor het werk in de haven, aangezien veel van de logistieke en transportactiviteiten via het digitale platform van de havenautoriteit plaatsvinden.

De havenautoriteit stelt dat uitgeschakelde systemen pas weer online komen als met zekerheid kan worden gezegd dat dit veilig is. Verschillende partijen hebben instructies gekregen om hun activiteiten via pen en papier bij te houden. De ransomware-aanval deed zich afgelopen dinsdag voor. Hoe de aanval kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. De havenautoriteit kan nog niet zeggen wanneer alle systemen weer zijn hersteld.