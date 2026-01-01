Oostenrijk wil socialmediaverbod voor jongeren tot 14 jaar invoeren

vrijdag 27 maart 2026, 14:35 door Redactie, 0 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 15:19

De Oostenrijkse regering wil een socialmediaverbod voor jongeren tot 14 jaar invoeren, zo heeft het vandaag aangekondigd. Een wetsvoorstel voor de technische implementatie van de leeftijdsgrens wordt eind juni verwacht. Critici merken op dat de wet alleen gaat gelden voor in Oostenrijk gevestigde platforms, niet voor de platforms van Big Tech die vanuit Ierland opereren.

De autoriteiten claimen dat de maatregel nodig is om jongeren tegen "schadelijke content" te beschermen, zo meldt de Oostenrijkse publieke omroep ORF. Die stelt dat de autoriteiten "moderne leeftijdsverificatiemethodes" willen verplichten, waarbij gebruikers hun leeftijd kunnen bevestigen zonder persoonlijke data te verstrekken. Wanneer het socialmediaverbod van kracht kan worden is onbekend. De Oostenrijkse regering wil de komende maanden aan een juridische oplossing werken, die dan met de EU moet worden gecoördineerd. Dit zal naar verwachting nog eens drie tot zes maanden in beslag nemen.

Bronnen laten aan het Oostenrijkse persbureau APA weten dat het verplicht gebruik van echte namen, zoals geëist door de Oostenrijkse Volkspartij ÖVP, niet zal worden ingevoerd. Mensenrechtenorganisatie Epicenter.works laat via X weten dat het verbod via nationale wetgeving alleen geldt voor in Oostenrijk gevestigde platforms. "Big Tech opereert vanuit Ierland en kan de wet veilig negeren." Het is ook nog onduidelijk voor welke platforms het verbod moet gaan gelden.

