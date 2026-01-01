Netbeheerders wijzen naar slimme meter en apps om energiegebruik te organiseren

De slimme meter en energie-apps moeten ervoor zorgen dat burgers hun energiegebruik efficiënter organiseren, zo stellen de Nederlandse netbeheerders in een nieuw rapport. Privacyorganisaties stelden eerder dat slimme meters intieme details van iemands privéleven onthullen. Onderzoekers toonden aan dat energiemaatschappijen via slimme meters precies kunnen zien welke televisieprogramma's en films mensen kijken.

Volgens de netbeheerders moeten zowel huishoudens als bedrijven worden gestimuleerd om energie te besparen en flexibel elektriciteit te gebruiken. "Door gebruik te maken van slimme meters, energie-apps en andere monitoringinstrumenten kunnen gebruikers beter inzicht krijgen in hun energieverbruik en de momenten waarop het net het zwaarst wordt belast", zo staat in het rapport van Netbeheer Nederland, de vereniging van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland.

Het rapport laat verder weten dat huishoudens door de informatie die ze via de slimme meter en apps ontvangen hun energiegebruik efficiënter kunnen organiseren. "Wat kan leiden tot kostenbesparing en beter geïnformeerde investeringsbeslissingen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van apparatuur of het aanpassen van verbruikspatronen." De netbeheerders wijzen ook naar een nieuw tariefstelsel voor kleinverbruik, dat vanaf 2029 flexibel gedrag financieel zou moeten belonen. Of hierbij het gebruik van een slimme meter is vereist staat niet in het rapport.

In Nederland zullen alle analoge energiemeters als gevolg van de Energiewet worden vervangen door een digitale of slimme meter. Huishoudens mogen zelf kiezen of ze een digitale of slimme meter willen. "Een normale digitale meter geeft de meterstanden niet door aan de energieleverancier, de slimme meter wel", aldus de Consumentenbond eerder dit jaar. Die stelde ook dat het bij een slimme meter mogelijk is om het uitlezen van data uit te zetten. Verder meldde de Consumentenbond dat huishoudens die gebruik willen maken van dubbeltarief een slimme meter nodig hebben.