Netbeheerders wijzen naar slimme meter en apps om energiegebruik te organiseren

maandag 30 maart 2026, 09:36 door Redactie, 5 reacties

De slimme meter en energie-apps moeten ervoor zorgen dat burgers hun energiegebruik efficiënter organiseren, zo stellen de Nederlandse netbeheerders in een nieuw rapport. Privacyorganisaties stelden eerder dat slimme meters intieme details van iemands privéleven onthullen. Onderzoekers toonden aan dat energiemaatschappijen via slimme meters precies kunnen zien welke televisieprogramma's en films mensen kijken.

Volgens de netbeheerders moeten zowel huishoudens als bedrijven worden gestimuleerd om energie te besparen en flexibel elektriciteit te gebruiken. "Door gebruik te maken van slimme meters, energie-apps en andere monitoringinstrumenten kunnen gebruikers beter inzicht krijgen in hun energieverbruik en de momenten waarop het net het zwaarst wordt belast", zo staat in het rapport van Netbeheer Nederland, de vereniging van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland.

Het rapport laat verder weten dat huishoudens door de informatie die ze via de slimme meter en apps ontvangen hun energiegebruik efficiënter kunnen organiseren. "Wat kan leiden tot kostenbesparing en beter geïnformeerde investeringsbeslissingen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van apparatuur of het aanpassen van verbruikspatronen." De netbeheerders wijzen ook naar een nieuw tariefstelsel voor kleinverbruik, dat vanaf 2029 flexibel gedrag financieel zou moeten belonen. Of hierbij het gebruik van een slimme meter is vereist staat niet in het rapport.

In Nederland zullen alle analoge energiemeters als gevolg van de Energiewet worden vervangen door een digitale of slimme meter. Huishoudens mogen zelf kiezen of ze een digitale of slimme meter willen. "Een normale digitale meter geeft de meterstanden niet door aan de energieleverancier, de slimme meter wel", aldus de Consumentenbond eerder dit jaar. Die stelde ook dat het bij een slimme meter mogelijk is om het uitlezen van data uit te zetten. Verder meldde de Consumentenbond dat huishoudens die gebruik willen maken van dubbeltarief een slimme meter nodig hebben.

Vandaag, 09:56 door Apke
Zoals dit geschreven is lijkt het meer en meer op een controle-staat te lijken.

"investeringsbeslissingen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van apparatuur" ....... ik denk dat iedereen met zonnepanelen en nu een boete betaald voor teruglevering (of nog een investering voor een thuisaccu) daar anders over denkt. Burgers hebben zelf flink geïnvesteerd en aangemoedigd met terugverdien tijden. Nu worden ze beboet omdat ze dit gedaan hebben.

Het stroomnet wordt behoorlijk belast, maar als ik vervolgens lees dat er bij Lelystad een mega datacenter komt en in Amsterdam 3 kleine Microsoft datacenters (samen net zo groot als 1 mega datacenter), dan zet ik daar mijn vraagtekens bij. Verbruiken die allemaal alleen stroom op gunstige tijden of is deze uitbereiding geen probleem?

Misschien een kritische noot, maar als burger begin ik sommige zaken steeds ongeloofwaardiger te vinden.
Vandaag, 10:04 door Anoniem
Dus; privacyorganisaties beweerden dat energiemaatschappijen controleren naar welke films mensen kijken?
Dan ben je toch wel echt flink van het padje als je denkt dat de maatschappijen dat kunnen cq willen cq tijd en geld in investeren.
Of is dit een vroege 1 aprilgrap?
Intelligent gebruik van elektriciteit is noodzakelijk en het uitlezen van de slimme meter verschaft ons daarbij nuttige informatie.
Vandaag, 10:15 door Anoniem
Ik heb geen tv, dus ze kunnen met de slimme meter bij niets zien.
Vandaag, 10:15 door Named
Geldgraaiers!
Dit is typisch een gevalletje van kosten-minimalisatie, wat natuurlijk onderdeel is van winstmaximalisatie!
Netbeheerders hebben gigantisch winst gemaakt door zo min mogelijk hun werk te doen.
En nu door hun uitstellen het energienet overvol zit, willen ze de schuld op ons consumenten afschuiven.
Het net is "ineens" overbelast, en dus moeten wij energie besparen en flexibel gaan afnemen?

Neen! Hier ga ik niet in mee!
Dit is HUN probleem, niet de mijne.
Ik vind dat de politici hier even heel hard tegengas mogen geven...
Vandaag, 10:17 door Anoniem
@Apke "de politiek" maakt gewoon domme beslissingen. De zelfde partijen die nu tegen 7 nieuwe datacenters zijn, hebben ze zelf in 2018 goedgekeurd, nog voordat de netbeheerders aan de bel trokken. Ze hadden natuurlijk kunnen weten dat je niet "gratis" over kunt stappen naar warmtepompen en elektrische auto's, als ze een hersencel hadden. Maar de meeste mensen met hersencellen gaan echt werk doen in plaats van de politiek in.

Ik geloof niet dat dit een samenzwering is om tot een controle-staat te komen. Het is volkomen logisch dat we nu moeten proberen het huidige probleem op te lossen. Ik kijk al vrijwillig gedetailleerd naar mijn energieverbruik en kan geld besparen door voor het eerst in mijn leven gebruik te gaan maken van die timer die op de vaatwasser en de wasmachine etc zitten. Op mijn dynamisch contract scheelt het 10-20 cent per dag. Is toch €25-50 per jaar. Alleen de vaatwasser. Blijkbaar helpt het behoorlijk met netcongestie als iedereen dat zou doen, dus ik vind het volkomen logisch om meer mensen te laten nadenken over dat knopje met dat klokje dat ze nooit gebruiken.

Wat wel beter had gekund in dit artikel is erbij vermelden dat we vanaf ongeveer 2028 voor mensen die al dan niet bewust géén dynamisch contract hebben verplicht 4 verschillende tarieven per dag krijgen. Dan is het opeens in iedereens financiële eigenbelang om dat klokje te gaan gebruiken.

Ergens hoop je natuurlijk ook dat de gemeenten en wethouders stikken in hun datacenters, maar uiteindelijk zitten wij burgers met de gebakken peren.
