84 procent van de Nederlanders beschikt over ten minste digitale basisvaardigheden, het hoogste binnen de Europese Unie, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag weten. Met dit percentage heeft Nederland het EU-doel van ‘digitalisering 2030’ al bereikt. In dat jaar moet volgens deze doelstelling tachtig procent van de mensen van 16 tot 75 jaar in de EU ten minste over digitale basisvaardigheden beschikken.

Digitale vaardigheden worden gemeten op basis van wat mensen doen met ict, verdeeld over vijf gebieden: informatie en digitale geletterdheid, online communicatie, computers en online diensten, privacybescherming, en softwaregebruik. Iemand heeft digitale basisvaardigheden als hij minstens één activiteit verricht op de onderdelen online communicatie en informatie en digitale geletterdheid. Op de andere drie gebieden (computers en online diensten, privacybescherming, en softwaregebruik) heeft iemand digitale basisvaardigheden als deze persoon één of twee activiteiten doet op deze gebieden.

Concreet gaat het om zaken als het opzoeken van informatie, verplaatsen van bestanden en opslaan van foto's in de cloud (informatie), e-mailen, bellen via internet, sociale netwerken gebruiken, het online een mening geven over maatschappelijke of politieke kwesties (communicatie), online shoppen, installeren van apps en online cursussen volgen (computers en online diensten) en het gebruik van kantoorsoftware en programmeren (software). 56 procent van de Nederlanders beschikt over meer dan digitale basisvaardigheden. In 2021 was dat nog 48 procent.

Verder stelt het CBS dat Nederlanders het meest vaardig zijn in online communicatie. Nederlanders zouden het minst vaardig zijn in het gebruik van software zoals programma’s voor tekstverwerking en spreadsheets, en programmeren. Op het gebied van online communicatie beschikt 99 procent van de mensen over meer dan alleen basisvaardigheden, op het gebied van softwaregebruik is dat 68 procent.