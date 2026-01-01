Apple waarschuwt gebruikers in macOS-terminal voor ClickFix-aanvallen

Apple heeft een feature aan de nieuwste versie van macOS toegevoegd die moet voorkomen dat gebruikers slachtoffer van een ClickFix-aanval worden. Bij een ClickFix-aanval worden gebruikers verleid tot het uitvoeren van een commando in de terminal of command prompt. Het commando wordt automatisch naar het clipboard van de gebruiker gekopieerd. Die hoeft alleen de terminal te starten, het paste-commando uit te voeren gevolgd door enter. De aanvallers claimen dat deze stappen nodig zijn voor het oplossen van een zogenaamde captcha, bijvoorbeeld van Cloudflare. In werkelijkheid zorgt het uitgevoerde commando ervoor dat er malware wordt geïnstalleerd.

Securitybedrijf Huntress liet vorige maand weten dat meer dan de helft van alle activiteit waarbij zogenoemde 'malware loaders' zijn gedetecteerd, afkomstig waren van ClickFix-aanvallen. Via een loader wordt de uiteindelijke malware op het systeem geïnstalleerd. Bij de gemeente Epe wisten criminelen onlangs door middel van een ClickFix-aanval achthonderd gigabyte aan data te stelen. Het ging bij elkaar om meer dan 600.000 bestanden.

Om te voorkomen dat macOS-gebruikers van deze aanvallen slachtoffer worden laat macOS Tahoe 26.4, die vorige week uitkwam, nu een waarschuwing zien, zo melden Apple Insider en gebruikers op Reddit. Zodra de gebruiker verdachte informatie in de terminal wil pasten blokkeert macOS dit. Er verschijnt dan een bijbehorende uitleg dat scammers mensen vaak verleiden tot het pasten van malafide code. De gebruiker heeft wel de mogelijkheid om de geblokkeerde paste alsnog uit te voeren.