ACM: Nederland telt meer dan 20 miljoen apparaten met M2M-simkaart

Het aantal apparaten in Nederland dat via een eigen simkaart data met beheerders uitwisselt is voor het eerst de twintig miljoen gepasseerd, zo laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de vandaag verschenen Telecommonitor weten. Het gaat om machine-to-machine (M2M) simkaarten gebruikt door onder andere auto’s, rookmelders, alarmsystemen en slimme energiemeters. Het aantal M2M-aansluitingen steeg in het vierde kwartaal van 2025 met ongeveer 500.000 simkaarten naar 20,1 miljoen. "M2M-toepassingen worden steeds belangrijker", aldus de ACM.

M2M-simkaarten beschikken over een 0970-nummer. Data-only simkaarten met een 06-nummer worden niet als M2M-simkaart beschouwd. De 0970-nummerreeks heeft een nummerlengte van twaalf cijfers. Er zijn 100.000.000 nummers beschikbaar voor uitgifte. "De vraag naar 0970-nummers voor M2M toepassingen groeit jaarlijks. Het aantal uitgegeven M2M-nummers is ten opzichte van 2024 met 19.100.000 M2M-nummers toegenomen. Dit is een relatief sterkere stijging in vergelijking met voorgaande jaren", zo laat de ACM verder weten.

De toezichthouder merkt op dat het aantal uitgegeven M2M-nummers vorig jaar met zo'n 35 procent is toegenomen ten opzichte 2024. "Door de ontwikkeling van de digitale economie ontstaan meer verbindingsmogelijkheden. Dit uit zich in een toename van Internet of Things toepassingen waarvoor 0970-nummers worden gebruikt", aldus de ACM. Die verwacht dat de druk op de nummerruimte voor 0970-nummers verder zal toenemen als gevolg van een groeiende behoefte in de markt naar deze nummers en de toekomstige regelgeving. "Gezien de stijging van het afgelopen jaar kan de ACM niet uitsluiten dat het voor uitgifte beschikbare deel van de nummerruimte voor M2M-nummers op de korte termijn uitgeput zal raken."