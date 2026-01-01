Rechtbank wil extra onderzoek naar oplichting van bank met deepfake-technologie

De rechtbank Amsterdam wil dat er extra onderzoek wordt gedaan in een zaak waarbij een man wordt verdacht van het oplichten van een bank door middel van deepfake-technologie. De verdachte zou identiteitsbewijzen van meerdere mensen hebben vervalst en gebruikt om op naam van deze slachtoffers bankrekeningen te openen. De betreffende bank ontdekte dat er een bankrekening was geopend met een kopie van een paspoort en een selfie die niet overeenkwamen: op het paspoort was een vrouw te zien terwijl de selfie van een man was. De bank deed daarop aangifte bij de politie.

"Er is gebruik gemaakt van digitale technieken om de ID-scan en verificatiemethodes van de bank te omzeilen. Hiertoe zijn identiteitsdocumenten vervalst, er zijn valse filmpjes gebruikt met vervalste gezichtskenmerken en er zijn foto’s van anderen gebruikt, zonder dat diegene daarvan wist waarbij ook op illegale wijze van hun identiteit gebruik is gemaakt", zo stelde het Openbaar Ministerie (OM) eerder deze maand. Volgens het OM zijn in deze zaak 'valse biometrische gegevens in een systeem geïnjecteerd' om toegang te krijgen tot 'beveiligde informatie of locaties'.

"Bij deze aanvallen wordt vaak gebruik gemaakt van deepfake-technologie waarbij kunstmatige intelligentie wordt gebruikt om realistische, maar valse beelden of video’s te genereren", liet het Openbaar Ministerie verder weten. Tegen de verdachte is een gevangenisstraf van dertig maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank zou vandaag met de einduitspraak komen, maar heeft in plaats daarvan een tussenvonnis gewezen. De rechtbank wil verder onderzoek laten uitvoeren naar de gegevens op de telefoon van de verdachte om te beoordelen of de verklaring die hij aflegde betrouwbaar is.

De man diende eerder deze maand een schriftelijke verklaring in, waarin hij verklaarde dat hij vanaf eind september vorig jaar weet had van de strafbare feiten, maar dat hij in de periode daarvoor niet wist dat hij aan strafbare feiten meewerkte. Ook tijdens de zitting verklaarde de man dat hij de gegevens die op zijn telefoon zijn aangetroffen pas na 28 september vorig jaar heeft gedownload via Telegram.

Om te beoordelen of de verklaring van de verdachte betrouwbaar is, wil de rechtbank geïnformeerd worden over op welke momenten en op welke wijze de gegevens op de telefoon van de man terecht zijn gekomen. De rechtbank heeft nu de de officier van Justitie opdracht gegeven om nader onderzoek te doen naar de gegevens op de telefoon. Het onderzoek mag maximaal drie maanden duren. Daarna volgt een nieuwe zitting bij de rechtbank Amsterdam. De verdachte blijft in voorlopige hechtenis.