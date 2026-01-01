Vakantiebedrijven Eurocamp en Roan lekken gegevens duizenden Nederlanders

Vakantiebedrijven Eurocamp en Roan hebben de persoonlijke gegevens van duizenden Nederlanders gelekt, zo laten de campingaanbieders tegenover De Telegraaf weten. Gedupeerden hoeven niet op een schadevergoeding te rekenen, zo melden de bedrijven op hun eigen website. De gestolen data bestaat onder andere uit namen, telefoonnummers, e-mailadressen en boekingsgegevens, waaronder bestemming en datums. Criminelen maken inmiddels misbruik van de buitgemaakte gegevens, door klanten via WhatsApp betaallinks te sturen.

De vakantiebedrijven stellen dat het datalek zich heeft voorgedaan bij een technisch dienstverlener, maar verdere gegevens, zoals de oorzaak en naam van dit bedrijf, zijn niet gegeven. Van hoeveel klanten de gegevens precies zijn gestolen laten de vakantiebedrijven ook niet weten. Die zeggen wel dat alle slachtoffers via e-mail zijn ingelicht. In de e-mail alsmede op de website van Eurocamp wordt geadviseerd om alert te blijven. "Blijf waakzaam. Hoewel wij u via e-mail en sms kunnen berichten over uw betalingstermijnen, zullen wij u nooit via WhatsApp vragen om gevoelige informatie of betalingsgegevens te delen."

Roan stelt dat klanten zich geen zorgen hoeven te maken dat inbrekers weten wanneer ze weg zijn. "Cruciaal is dat er geen fysieke adressen of woonlocaties zijn gelekt. Hoewel we begrijpen dat dit verontrustend is, wordt dit type gegevens doorgaans door geautomatiseerde systemen gebruikt voor digitale spam of 'phishing'-pogingen, en niet om personen fysiek op te sporen. Er is geen bewijs dat dit incident een risico vormt voor de fysieke beveiliging van je woning. We raden je aan waakzaam te blijven voor ongevraagde sms-berichten of e-mails."

Klanten hoeven ook niet te rekenen op een schadevergoeding, laat Roan verder weten: "Omdat er geen financiële informatie, wachtwoorden of gevoelige persoonlijke gegevens zijn gelekt, en omdat er een snelle waarschuwing is gegeven om feitelijk financieel verlies te voorkomen, bieden wij geen financiële compensatie aan voor dit incident. Onze focus blijft liggen op de directe beveiliging van jouw account en de integriteit van onze systemen."