Microsoft waarschuwt voor malware verspreid via WhatsApp-berichten

Microsoft waarschuwt gebruikers voor malware die via WhatsApp-berichten wordt verspreid en waarmee aanvallers toegang tot de systemen van slachtoffers krijgen. De aanvallen werden eind februari waargenomen en maken gebruik van social engineering. Hoe deze berichten er precies uit zien laat Microsoft niet weten, maar de aanval werkt alleen als het doelwit gebruikmaakt van WhatsApp Web op Windows.
Vorig jaar meldde antivirusbedrijf Trend Micro een aanval gericht op WhatsApp-gebruikers, waarbij die werden gevraagd om het meegestuurde bestand via WhatsApp Web op hun computer op te slaan en daar te openen. Mogelijk dat deze methode ook bij de aanvallen wordt toegepast waarvoor Microsoft waarschuwt. Bij deze aanvallen versturen de aanvallers malafide VBS-scripts.
De scripts, zodat geopend op een computer, installeren vervolgens het programma AnyDesk, waarmee aanvallers toegang tot het systeem kunnen krijgen. De aanvallers kunnen dan gegevens stelen, aanvullende malware installeren of het systeem onderdeel van een botnet maken, aldus Microsoft. He techbedrijf adviseert organisaties om personeel te trainen zodat ze verdachte WhatsApp-bijlagen en onverwachte berichten kunnen herkennen.
