Microsoft waarschuwt voor malware verspreid via WhatsApp-berichten

woensdag 1 april 2026, 09:41 door Redactie, 12 reacties

Microsoft waarschuwt gebruikers voor malware die via WhatsApp-berichten wordt verspreid en waarmee aanvallers toegang tot de systemen van slachtoffers krijgen. De aanvallen werden eind februari waargenomen en maken gebruik van social engineering. Hoe deze berichten er precies uit zien laat Microsoft niet weten, maar de aanval werkt alleen als het doelwit gebruikmaakt van WhatsApp Web op Windows.

Vorig jaar meldde antivirusbedrijf Trend Micro een aanval gericht op WhatsApp-gebruikers, waarbij die werden gevraagd om het meegestuurde bestand via WhatsApp Web op hun computer op te slaan en daar te openen. Mogelijk dat deze methode ook bij de aanvallen wordt toegepast waarvoor Microsoft waarschuwt. Bij deze aanvallen versturen de aanvallers malafide VBS-scripts.

De scripts, zodat geopend op een computer, installeren vervolgens het programma AnyDesk, waarmee aanvallers toegang tot het systeem kunnen krijgen. De aanvallers kunnen dan gegevens stelen, aanvullende malware installeren of het systeem onderdeel van een botnet maken, aldus Microsoft. He techbedrijf adviseert organisaties om personeel te trainen zodat ze verdachte WhatsApp-bijlagen en onverwachte berichten kunnen herkennen.

Reacties (12)
01-04-2026, 09:45 door Anoniem
Eh... Whatapp is toch malware waarmee je je telefoon al aan meta uitgeleverd hebt?
Haalt de malware nou malware binnen??
01-04-2026, 10:57 door Anoniem
Ja bonus malware twee halen een betalen malware.
01-04-2026, 11:03 door Anoniem
Die Amerikanen hebben een groot netwerk opgebouwd in al die jaren verdedigingsalliantie illusies levend houden.

Microsoft waarschuwt voor Meta, en social enginering. AnyDesk, doet het prima op mijn Linuxje hoor! Buiten de deur neem ik altijd mijn Raspberry Pie mee, om te kijken of mijn buren wel goed met internet omgaan.
01-04-2026, 11:13 door Anoniem
malware die malware binnenhaalt heet ook Metamalware.
01-04-2026, 12:16 door Anoniem
Ik vind de titel van dit artikel nogal misleidend. Het suggereert dat malware zich via WhatsApp-berichten als een soort worm verspreidt, terwijl het in werkelijkheid, zoals bij de meeste malware, gaat om phishing. Het probleem is dus niet WhatsApp zelf, maar dat mensen worden misleid om op een link te klikken of een bestand te openen.

Er is een groot verschil tussen malware die echt via WhatsApp verspreid wordt en malware die via WhatsApp wordt aangeboden als phishing. Het lijkt een klein verschil, maar het is belangrijk. Het is een beetje zoals iemand die zegt “malware verspreidt zich via HTTP”: bedoelen ze dat elke bezoeker van een website kwetsbaar is, of dat de malware via een phishinglink of download via HTTP binnenkomt? Precies zijn in de woorden voorkomt onnodige paniek en legt de focus op het echte risico.

In dit geval gaat het nogsteeds om phishing en is whatsapp enkel het medium. Anno 2026 mag je er toch echt wel van uitgaan dat iedereen en zijn moeder zich kan weren tegen phishing
01-04-2026, 12:18 door Anoniem
Hoe deze berichten er precies uit zien laat Microsoft niet weten, maar de aanval werkt alleen als het doelwit gebruikmaakt van WhatsApp Web op Windows
Wel mooi dat deze ellende op een Apple of Linux niet werkt.
01-04-2026, 12:41 door Anoniem
malware die malware binnenhaalt heet ook Metamalware.

Meta data malware;) Welke jas doe jij vandaag aan, of heb je geen keuze aan welke kapstok je het moet ophangen vandaag?
01-04-2026, 15:54 door Anoniem
Nou niet gaan doen alsof jij geen whatsapp gebruikt
01-04-2026, 18:55 door Anoniem
Nou niet gaan doen alsof jij geen whatsapp gebruikt

Er zijn mensen die Whatsapp verwijderd hebben waaronder ikzelf.
Ik had het vermoeden dat mijn Whatsapp-account misbruikt werd evenals mijn Facebook-account.
Ik doe nu al jaren zonder beiden en dat is beter voor mijn gezondheid en gemoedsrust.
Bovendien heeft Meta nu minder mogelijkheden om mijn privéleven binnen te dringen.

Andere anoniem
01-04-2026, 21:00 door Anoniem
Nou niet gaan doen alsof jij geen whatsapp gebruikt
Ik heb signal. Das geen bigtech maar een nonprofit stichting. Geld staat niet bovenaan maar security en privacy wel.
02-04-2026, 11:46 door Anoniem
ik zie weinig IT kennis op dit verhaal...
02-04-2026, 13:23 door Anoniem
Door Anoniem: ik zie weinig IT kennis op dit verhaal...

Maar ze reageren er allemaal wel op...
