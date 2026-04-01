Speelgoedfabrikant Hasbro getroffen door inbraak op bedrijfsnetwerk

Speelgoedfabrikant Hasbro is getroffen door een inbraak op het bedrijfsnetwerk en heeft in een reactie meerdere systemen offline gehaald. Dat laat het bedrijf aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC weten. Volgens de melding werd op 28 maart "ongeautoriseerde toegang" tot het bedrijfsnetwerk ontdekt, waarop Hasbro de incident response protocollen startte en systemen proactief offline haalde. Inmiddels loopt er een onderzoek naar het incident. De volledige omvang van de hack is echter nog niet bekend.
Hasbro zag zich wel genoodzaakt om de bedrijfscontinuïteitsplannen te implementeren, om zo bestellingen te kunnen blijven verwerken, producten te leveren en andere belangrijke activiteiten te blijven uitvoeren. De noodzaak voor deze tijdelijke maatregelen kunnen mogelijk nog weken nodig zijn voordat de situatie is opgelost, aldus Hasbro. De speelgoedfabrikant meldt verder dat er wordt onderzocht of en welke bestanden er precies zijn gestolen. Om wat voor soort aanval het precies gaat is niet bekendgemaakt. Hasbro is onder andere bekend van Transformers, Power Rangers, Play-Doh en My Little Pony. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 4,7 miljard dollar.
