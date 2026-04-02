WhatsApp waarschuwt tweehonderd gebruikers voor downloaden malafide versie

donderdag 2 april 2026, 09:32 door Redactie, 2 reacties

WhatsApp heeft zo'n tweehonderd gebruikers gewaarschuwd voor het downloaden van een malafide versie van de chatapp die besmet is met spyware. De slachtoffers, die via sociaal engineering zouden zijn verleid tot het installeren van de nepversie, bevinden zich voornamelijk in Italië, zo melden Italiaanse media. De spyware, ontwikkeld door het Italiaanse bedrijf Asigint, kan sms-berichten stelen en chats van Facebook Messenger, Signal en WhatsApp, alsmede data uit het adresboek.

Daarnaast kon de spyware telefoongesprekken onderscheppen, de microfoon inschakelen om de omgeving van het slachtoffer af te luisteren en de camera gebruiken om foto's te maken. Volgens WhatsApp zijn de getroffen gebruikers gericht aangevallen. WhatsApp heeft het account van slachtoffers van de nepversie uitgelogd en gebruikers geadviseerd de app te verwijderen.

Tevens heeft WhatsApp de spywareleverancier een formele waarschuwing gestuurd om met alle schadelijke activiteiten te stoppen. Verdere details, zoals wie de slachtoffers zijn en hoe slachtoffers werden verleid om de nepversie te installeren, zijn niet gegeven.

Reacties (2)
02-04-2026, 11:49 door Anoniem
die besmet is met spyware
Spyware besmet met spyware. Het moet ook niet gekker worden!
02-04-2026, 13:55 door Anoniem
Door Anoniem:
Spyware besmet met spyware. Het moet ook niet gekker worden!

We hebben een werelwijd zich verspreidend virus!
