Hoogleraar pleit wegens datalekken voor professionele digitale architecten

Om datalekken en andere beveiligingsincidenten te voorkomen moeten digitale systemen worden ontwikkeld door professioneel opgeleide digitale architecten, zo stelt Stef Joosten, hoogleraar Informatica aan de Open Universiteit. Joosten pleit voor academisch geschoolde digitale architecten die het voortouw moeten nemen bij het ontwerpen van efficiënte en veilige informatiesystemen. "Je laat jezelf toch ook niet opereren door een chirurg zonder diploma?"

De hoogleraar houdt volgende week zijn afscheidsrede en zal daarin pleiten voor duidelijke opleidingseisen voor digitale architecten, vergelijkbaar met die in de bouwkunde. "Een digitaal architect moet technisch bekwaam zijn, academisch gevormd om vanuit een intrinsieke nieuwsgierigheid complexiteit te doorgronden en in staat zijn om objectief en op niveau met opdrachtgevers en uitvoerders te communiceren."

"Als een informatiesysteem hackers in staat stelt miljoenen persoonsgegevens te stelen, dan is het aanvalsoppervlak te groot, oftewel: er zijn veel te veel toegangen voor hackers. Dat mag nooit het geval zijn. Een klein aanvalsoppervlak is een fundamenteel uitgangspunt voor elk digitaal informatiesysteem. Daarmee maak je het verschil tussen een klein incident en een ramp met miljoenen gedupeerden en grote maatschappelijke gevolgen", aldus Joosten, die daarbij naar het datalek bij Odido wijst.

De hoogleraar stelt dat digitale architectuur zelfs een vergelijkbare maatschappelijke impact heeft als bouwkundige architectuur. "Zoals gebouwen het fundament vormen van dorpen en steden, vormt digitale architectuur het fundament van overheidsbeleid, dienstverlening en rechtsbescherming. Als dat fundament niet stevig is en structurele fouten bevat, kan het vertrouwen van burgers in overheid en organisaties snel onder druk komen te staan."

Als het aan de vertrekkend hoogleraar ligt vindt er een professionaliseringslag van het vak digitaal architect plaats en komen er duidelijke opleidingseisen. "We vinden het vanzelfsprekend dat een nieuw appartementencomplex wordt ontworpen door een academisch opgeleide bouwkundig architect met een beroepsregistratie. Waarom stellen we diezelfde eisen niet aan mensen die digitale informatievoorzieningen ontwerpen waar miljoenen burgers van afhankelijk zijn?"