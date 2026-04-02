Thunderbird gaat encryptiesleutels van versleutelde e-mails beoordelen

Thunderbird gaat de encryptiesleutels gebruikt voor versleutelde e-mail beoordelen en op basis hiervan een 'algemeen vertrouwensniveau' aan ontvangers tonen. "Er vindt een grote verschuiving plaats in de manier waarop we vertrouwen in versleutelde e-mail weergeven", zegt Toby Pilling van Thunderbird. "In plaats van encryptie als gewoon een aan/uit stand te behandelen, gaan we naar een oplopend betrouwbaarheidsmodel."
Als onderdeel van dit model zal Thunderbird de sterkte van de gebruikte encryptiesleutel beoordelen, ongeacht of de encryptiesleutel handmatig is geverifieerd, ondersteund door een certificaatautoriteit of niet geverifieerd, en dan een algemeen vertrouwensniveau aan de gebruiker tonen. Volgens Pilling moet dit ervoor zorgen dat versleuteling meer vanzelf gaat, terwijl gebruikers nog steeds de informatie krijgen om te bepalen hoeveel ze een bepaald bericht kunnen vertrouwen. De gebruikersinterface die Thunderbird hiervoor zal gebruiken is bijna gereed. Verdere details zijn niet gegeven.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.