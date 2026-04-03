CERT-EU: Europese Commissie gehackt via Trivy supplychain-aanval

De hack van het Europa.eu platform van de Europese Commissie was mogelijk via de aanval waar vulnerability scanner Trivy eerder slachtoffer van werd. Dat stelt het CERT-EU, het computer emergency response team (CERT) voor EU-instanties. Bij de aanval werd via een gehackt AWS-account 340 gigabyte aan data gestolen, waaronder persoonlijke informatie zoals namen, e-mailadressen en de inhoud van e-mailberichten. Het gehackte AWS-account is onderdeel van de technische infrastructuur waar meerdere websites van de Europese Commissie gebruik van maken. De aanvallers hebben mogelijk gegevens van zeker 29 andere EU-entiteiten in handen gekregen, aldus het CERT-EU.

Op 25 maart waarschuwde de Europese Commissie het CERT-EU dat één van de AWS-cloudaccounts was gehackt. Verder onderzoek wees uit dat de aanvaller een Amazon Web Services (AWS) API key had buitgemaakt waarmee hij controle kreeg over andere AWS-accounts van de Europese Commissie. De aanvaller gebruikte ook een tool genaamd TruffleHog om andere secrets te vinden en AWS credentials te valideren. De gecompromitteerde AWS secrets werden vervolgens gebruikt voor het maken en toevoegen van een nieuwe access key aan een bestaande gebruiker. Via de AWS secrets werd de 340 gigabyte aan data buitgemaakt.

Volgens het CERT-EU was de hack van vulnerability scanner Trivy de oorzaak van de datadiefstal. Trivy is een door securitybedrijf Aqua Security ontwikkelde tool waarmee ontwikkelaars en organisaties systemen en omgevingen op kwetsbaarheden en misconfiguraties kunnen scannen. Aanvallers hadden toegang gekregen tot credentials van de Trivy-ontwikkelaars en konden zo een malafide versie uitbrengen die bij gebruikers allerlei informatie buitmaakte, waaronder hun AWS credentials.

De Europese Commissie maakt gebruik van Trivy en ontving via de normale updatekanalen de besmette versie, waardoor de AWS credentials konden worden gestolen. Het gehackte AWS-account is onderdeel van de technische backend van de "Europa.eu" webhostingdienst. Meerdere websites van de Europese Commissie en andere Unie-entiteiten draaien daarop. Mogelijk zijn bij de aanval ook de gegevens van 29 andere Unie-entiteiten gestolen. Een groep criminelen genaamd ShinyHunters heeft de gestolen data inmiddels op de eigen website gepubliceerd, aldus het CERT-EU.