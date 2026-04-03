Nieuws
image

CERT-EU: Europese Commissie gehackt via Trivy supplychain-aanval

vrijdag 3 april 2026, 10:48 door Redactie, 9 reacties

De hack van het Europa.eu platform van de Europese Commissie was mogelijk via de aanval waar vulnerability scanner Trivy eerder slachtoffer van werd. Dat stelt het CERT-EU, het computer emergency response team (CERT) voor EU-instanties. Bij de aanval werd via een gehackt AWS-account 340 gigabyte aan data gestolen, waaronder persoonlijke informatie zoals namen, e-mailadressen en de inhoud van e-mailberichten. Het gehackte AWS-account is onderdeel van de technische infrastructuur waar meerdere websites van de Europese Commissie gebruik van maken. De aanvallers hebben mogelijk gegevens van zeker 29 andere EU-entiteiten in handen gekregen, aldus het CERT-EU.

Op 25 maart waarschuwde de Europese Commissie het CERT-EU dat één van de AWS-cloudaccounts was gehackt. Verder onderzoek wees uit dat de aanvaller een Amazon Web Services (AWS) API key had buitgemaakt waarmee hij controle kreeg over andere AWS-accounts van de Europese Commissie. De aanvaller gebruikte ook een tool genaamd TruffleHog om andere secrets te vinden en AWS credentials te valideren. De gecompromitteerde AWS secrets werden vervolgens gebruikt voor het maken en toevoegen van een nieuwe access key aan een bestaande gebruiker. Via de AWS secrets werd de 340 gigabyte aan data buitgemaakt.

Volgens het CERT-EU was de hack van vulnerability scanner Trivy de oorzaak van de datadiefstal. Trivy is een door securitybedrijf Aqua Security ontwikkelde tool waarmee ontwikkelaars en organisaties systemen en omgevingen op kwetsbaarheden en misconfiguraties kunnen scannen. Aanvallers hadden toegang gekregen tot credentials van de Trivy-ontwikkelaars en konden zo een malafide versie uitbrengen die bij gebruikers allerlei informatie buitmaakte, waaronder hun AWS credentials.

De Europese Commissie maakt gebruik van Trivy en ontving via de normale updatekanalen de besmette versie, waardoor de AWS credentials konden worden gestolen. Het gehackte AWS-account is onderdeel van de technische backend van de "Europa.eu" webhostingdienst. Meerdere websites van de Europese Commissie en andere Unie-entiteiten draaien daarop. Mogelijk zijn bij de aanval ook de gegevens van 29 andere Unie-entiteiten gestolen. Een groep criminelen genaamd ShinyHunters heeft de gestolen data inmiddels op de eigen website gepubliceerd, aldus het CERT-EU.

Reacties (9)
Reageer met quote
03-04-2026, 14:41 door Anoniem
Bedankt, Shiny Hunters, goed werk.
Het is de enige manier om duidelijk te maken dat de digitale EU niet immuun is voor hacks.
Dat is dezelfde EU die het digitaliseren van data van 451,4 miljoen Europese burgers uitbreidt en intensiveert en daardoor aan gehackt worden blootstelt (EHDS, digitale Europese identiteit, digitale euro).
En die daardoor naar verwachting een steeds gewilder target voor hackers wordt i.h.b. voor statelijke actoren, die legers van hackers in dienst hebben.
Reageer met quote
03-04-2026, 14:47 door Anoniem
Zo te zien is de EC nog iets vergeten in de Cyber Resilience wetgeving.
Reageer met quote
03-04-2026, 16:30 door Anoniem
Trivy... Is toch opensource? Iedereen kan de code zien, hoor ik zo vaak.
Reageer met quote
03-04-2026, 16:36 door Anoniem
Ach dit valt nog mee. De Artimus astronauten zijn binnen 1 dag al remote gehackt door ICT: https://www.theregister.com/2026/04/02/artemis_astronauts_microsoft_outlook_broken/
Reageer met quote
03-04-2026, 17:46 door Anoniem
Geen idee of het opensource is, is dat zo?
Reageer met quote
03-04-2026, 20:01 door Anoniem
Klopt...

Bij closed source lukt dat niet. En ook bij mcafee en een paar anderen is er een supplychain attack geweest die niet een paar dagen maar bijna een jaar geduurd heeft voor ontdekking.
Reageer met quote
03-04-2026, 20:04 door Anoniem
Ik geloof dat microsoft ook als eens een paar zaken kapot gerepareerd heeft, of zelfs gaten jaren laatzitten tot een paar gaten gecombineerd kunnen worden. En dan duurt de raoaratie ook nog maanden na ontdekking.
Reageer met quote
03-04-2026, 21:59 door Anoniem
Echte trollopmerking of begrijpend lezen is niet jouw ding want in de tekst staat duidelijk "Volgens het CERT-EU was de hack van vulnerability scanner Trivy de oorzaak van de datadiefstal of te wel Amazon Web Services accounts.
Reageer met quote
03-04-2026, 22:05 door Anoniem
Geen idee of het opensource is, is dat zo?
Klopt en Microsoft ie ook helemaal lyrisch over open sourcre: https://opensource.microsoft.com/projects/
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Salt Road Compromised Components