Gemeenten testen Linux-gebaseerde werkplek voor meer digitale autonomie

Vier gemeenten testen een Linux-gebaseerde werkplek om zo meer digitale autonomie te krijgen. De pilot met de MijnBureau-werkplek moet gemeenten helpen minder afhankelijk te worden van grote softwareleveranciers en meer regie te krijgen op hun digitale infrastructuur, zo laat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) weten. Volgens de VNG werken gemeenten steeds meer digitaal, waardoor ze vaak afhankelijk zijn van internationale leveranciers, wat risico’s met zich meebrengt voor continuïteit en dienstverlening.

De gemeenten Amsterdam, Ede, ’s-Hertogenbosch en Zaanstad testen samen met de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken en SSC-ICT nu een Linux-gebaseerde werkplek. Deze werkomgeving draait op de Digitale Autonome Werkplek Overheid (DAWO), een open source blauwdruk van SSC-ICT. MijnBureau is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en bestaat uit onderdelen van het Franse La Suite, het Duitse OpenDesk en Nextcloud.

"Samen vormen deze oplossingen een stap richting een toekomstbestendige, Europees ontwikkelde digitale werkomgeving", zo laat Digitale Overheid weten, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken. "Het doel is een realistisch, veilig en schaalbaar alternatief naast M365, waarin publieke waarden zoals digitale autonomie, privacy, interoperabiliteit en exit-mogelijkheden centraal staan", zegt de VNG.

De pilot met de werkplek loopt tot eind dit jaar. Het is de bedoeling dat de deelnemende gemeenten in deze periode ervaringen van gebruikers verzamelen en de toepasbaarheid in de praktijk testen. Ook zal worden onderzocht welke gemeentemedewerkers als eerste met de nieuwe werkomgeving in een productieomgeving kunnen werken. De verzamelde ervaringen moeten helpen bij de doorontwikkeling van zowel DAWO als MijnBureau.

Volgens de VNG laten de deelnemende gemeenten via de pilot zien dat dat moderne, veilige en schaalbare digitale werkplekken ook zonder volledige afhankelijkheid van Big Tech mogelijk zijn. "Het project vergroot regie op data en technologie, versterkt samenwerking en biedt een toekomstbestendig alternatief dat klaar is voor opschaling binnen de Nederlandse Digitaliseringsstrategie."