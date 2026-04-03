ING gestopt met ondersteuning van Android 10 en iOS 15

vrijdag 3 april 2026, 12:21 door Redactie, 13 reacties

ING is gestopt met de ondersteuning van Android 10 en iOS 15. klanten die van de bank-app gebruik willen blijven maken moeten naar minimaal iOS 16 en Android 11 upgraden. "Om veilig en toekomstbestendig mobiel te blijven bankieren, vragen we je om je toestel te updaten naar minimaal iOS 16 (voor Apple toestellen) of Android 11 (voor Android toestellen)", aldus de bank in een bericht aan klanten.

Android 11 ontvangt sinds maart 2024 geen beveiligingsupdates meer van Google. Apple bracht wegens actief aangevallen kwetsbaarheden vorige maand nog beveiligingsupdates uit voor iOS 15, in de vorm van iOS 15.8.7. "Om de app te kunnen installeren of updaten is soms eerst een software update nodig", aldus ING. "Lukt updaten niet? Dan is je toestel te oud. Maar misschien heb je nog een andere telefoon of een tablet die wel geschikt is. Op een geschikt toestel kun je de nieuwste versie van onze app wel installeren. Dan kun je daarmee inloggen, bevestigen en al je bankzaken doen."

ING werkt samen met KPN om klanten, voor wie updaten van Android of iOS niet mogelijk is, te helpen met een nieuw toestel. Tot 20 april kunnen klanten van ING hiervan gebruik maken. Voor klanten die geen nieuw toestel willen of kunnen betalen wijst de bank naar het gebruik van de ING Scanner. Vorige maand stopte ABN Amro met de ondersteuning van Android 11 en iOS 15. Niet alle bankklanten zijn blij met de maatregel om de support van oudere Android- en iOS-versies te stoppen, zo blijkt uit reacties op Reddit.

03-04-2026, 12:31 door Anoniem
Allemaal het informatie vangnet in, net 2 bank apps bijgewerkt en ineens "unable to verify device integrity error", geen root wel developer mode en vpn, van Google mag dit allemaal niet meer want dan ontbreekt er informatie die zij moeten hebben en de alles wetende/veilige bank IT'rs gaan mee met deze domheid.
03-04-2026, 13:26 door Anoniem
Netjes dat ze samenwerken met KPN om de mogelijk te geven alsnog een nieuw toestel aan te schaffen. Moeten meer banken en providers doen.
03-04-2026, 13:43 door Anoniem
Doe maar gewoon weer papieren overschrijvingskaarten.
Dat gez**k van elke keer nieuwe hardware moeten kopen terwijl het nog prima werkt... Zonder mij.
03-04-2026, 15:28 door Anoniem
Sinds wanneer moeten banken teansacties lekken nasr de reclamebureaus zoals google.
Want google pay gebruiken is niet veel anders.

En heeft ing ook al aangifte bij AP van datalekken gedaan ivm google en applepay?
03-04-2026, 18:46 door Anoniem
De ABN AMRO en de ING en de Rabobank hebben allemaal veroudere versies zowel van Android en iOS omdat momenteel Android 16 de laatste versie is en iOS 26 de laatste versie is.

En banken en providers moeten zorgen dat alleen de Android versie en de iOS versie die nog updates ontvangen ondersteunen dus niet de versies die geen updates meer krijgen dit i.v.m. de maximale beveiliging die up to date moet zijn voor de gevoelige informatie.
03-04-2026, 23:00 door Anoniem
Door Anoniem: En banken en providers moeten zorgen dat alleen de Android versie en de iOS versie die nog updates ontvangen ondersteunen dus niet de versies die geen updates meer krijgen dit i.v.m. de maximale beveiliging die up to date moet zijn voor de gevoelige informatie.
Incorrect. Een beetje bank die privacy van hun klanten serieus neemt, biedt geen applicatie aan.
04-04-2026, 09:57 door Anoniem
Door Anoniem: De ABN AMRO en de ING en de Rabobank hebben allemaal veroudere versies zowel van Android en iOS omdat momenteel Android 16 de laatste versie is en iOS 26 de laatste versie is.
Ehhh nee de banken hebben dat niet, sommige van hun klanten zul je bedoelen.

banken en providers moeten zorgen dat alleen de Android versie en de iOS versie die nog updates ontvangen ondersteunen
Als ze alleen de allernieuwste versie zouden ondersteunen, dan waren er veel boze klanten. Want helaas doen de meeste smartphone merken hun budget toestellen maar 2 of 3 jaar updates geven, dus dan zouden die mensen volgens jou logica verplicht om de 2-3 jaar een nieuwe smartphone moeten gaan kopen. De mensen met een budgetmodel hebben daar meestal juist niet het geld voor (vandaar dat ze een budgetmodel nemen, snappie).
04-04-2026, 10:43 door Anoniem
Door Anoniem: Allemaal het informatie vangnet in, net 2 bank apps bijgewerkt en ineens "unable to verify device integrity error", geen root wel developer mode en vpn, van Google mag dit allemaal niet meer want dan ontbreekt er informatie die zij moeten hebben en de alles wetende/veilige bank IT'rs gaan mee met deze domheid.

Deed jij je bankzaken dan op dezelfde telefoon als je andere dagelijkse dingen? PICNIC! (problem in chair, not in computer)
04-04-2026, 11:48 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Allemaal het informatie vangnet in, net 2 bank apps bijgewerkt en ineens "unable to verify device integrity error", geen root wel developer mode en vpn, van Google mag dit allemaal niet meer want dan ontbreekt er informatie die zij moeten hebben en de alles wetende/veilige bank IT'rs gaan mee met deze domheid.

Deed jij je bankzaken dan op dezelfde telefoon als je andere dagelijkse dingen? PICNIC! (problem in chair, not in computer)
Is dat ooit anders geweest met de PC? of het dreiging niveau/risico profiel van de PC? En de ellende met de telefoon was er ook niet met de PC?

Nee dus, het is Google die ons allen HUN maatregelen door de strot duwt, met een App cultuur van oa. de Banken om daar ons allemaal daarheen te sturen, niks mag meer, alles moet toegankelijk zijn voor en afhankelijk zijn van Google,
04-04-2026, 13:31 door Anoniem
Door Anoniem: Sinds wanneer moeten banken teansacties lekken nasr de reclamebureaus zoals google.
Want google pay gebruiken is niet veel anders.

En heeft ing ook al aangifte bij AP van datalekken gedaan ivm google en applepay?

Ho ho!

Wat ziet je bank:
Volledig transactiebeeld
Bedrag
Datum & tijd
Naam van de winkel / ontvanger
Rekeningnummer (IBAN) van de tegenpartij
Soms categorie (supermarkt, horeca, etc.)
Locatie (indirect via winkel)

Wat ziet Google Pay
Bedrag van de transactie
Tijdstip
Merchant (winkel / bedrijf)
Algemene device-info
Locatie (als permissies aanstaan)
X geen bankpasnummer (immers een Virtueel kaartnummer = token)

Wat ziet Apple Pay
Apple gebruikt ook tokenization
Maar zegt expliciet:
X geen transactiegeschiedenis opslaan
X geen koppeling aan Apple ID voor profiling
X geen gebruik voor advertenties

Volgens de wet is dit ook geen datalek: Banken blijven verantwoordelijk voor jouw gegevens, maar ze mogen een verwerker/partner gebruiken (zoals Google)

Datalek = ongeautoriseerde toegang / hack / fout
Google Pay situatie = bewuste samenwerking + datadeling onder voorwaarden

Nu is de vraag, heeft Google al wat gedaan met deze verzamelde informatie? Is iemand al eens gebeld door de Wibra omdat hij iets heeft gekocht bij de Marskramer?
04-04-2026, 17:31 door Anoniem
Google zal iets anders met deze data omgaan..

Google play heeft ALTIJD locatie permissie.
Tijdstip + locatie is route.
Waar je geld aan uitgeeft is iets wat je voldoende belanrijk vindt

Het voegt wel degelijk iets toe aan bestaande profielen.
NewYork times heeft een paar jaar geleden een dataset met locatie data van een paar weken gekocht en zijn alle tracks gaan volgen. Ze haalden er bijzondere zaken uit: militair die onbekende locaties bezocht. Waarschijnlijk zaken die niet bepaald aan de grote klok moesten hangen.
Paar mensen die vreemd gingen, paar onderwijzers, taxi chauffeurs.
Iemand die bij een concurrent op bezoek ging, en daar een maand later ging werken.
Dat waren de zaken die ze met de mensen in besproken hadden en konden publiceren.
Gisteren, 10:56 door Anoniem
Nee dat is niet waar. Dat was niet een "paar jaar" geleden, het onderzoek van de NY Times werd al in 2019 gepubliceerd.
Aan de hand van die bevindingen zijn er door Google wel degelijk zaken aangepast, zoals dat je nu een keuze hebt tussen precise vs. approximate locatie, en “Alleen tijdens gebruik” i.p.v. altijd. Daarnaast kun je er nu voor kiezen dat je locatie historie helemaal niet word bijgehouden, of dat je dit handmatig achteraf doet. Je kunt dit voor Google Pay dus gewoon uitzetten of minimaliseren.

7 Jaar is een periode vanaf een kind wat geboren is tm het halverwege op de basisschool zit. In de techniek en privacy wetgeving kun je deze tijd wel een paar keer vermenigvuldigen.
Gisteren, 12:47 door Anoniem
How to Turn Off Google Pay/Wallet Location TrackingApp Level (Recommended):

Go to your phone's Settings > Apps (or Apps & Notifications) > Wallet (or Google Pay) > Permissions > Location > Select Don't allow.

System Level (Android): Open Settings > Location > Toggle off "Use location" to disable GPS for all apps.

Google Account Data (Web): Go to myaccount.google.com > Data & privacy > Web & App Activity > Uncheck "Include Chrome history and activity from sites, apps, and devices that use Google services".
