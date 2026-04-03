ING gestopt met ondersteuning van Android 10 en iOS 15

ING is gestopt met de ondersteuning van Android 10 en iOS 15. klanten die van de bank-app gebruik willen blijven maken moeten naar minimaal iOS 16 en Android 11 upgraden. "Om veilig en toekomstbestendig mobiel te blijven bankieren, vragen we je om je toestel te updaten naar minimaal iOS 16 (voor Apple toestellen) of Android 11 (voor Android toestellen)", aldus de bank in een bericht aan klanten.

Android 11 ontvangt sinds maart 2024 geen beveiligingsupdates meer van Google. Apple bracht wegens actief aangevallen kwetsbaarheden vorige maand nog beveiligingsupdates uit voor iOS 15, in de vorm van iOS 15.8.7. "Om de app te kunnen installeren of updaten is soms eerst een software update nodig", aldus ING. "Lukt updaten niet? Dan is je toestel te oud. Maar misschien heb je nog een andere telefoon of een tablet die wel geschikt is. Op een geschikt toestel kun je de nieuwste versie van onze app wel installeren. Dan kun je daarmee inloggen, bevestigen en al je bankzaken doen."

ING werkt samen met KPN om klanten, voor wie updaten van Android of iOS niet mogelijk is, te helpen met een nieuw toestel. Tot 20 april kunnen klanten van ING hiervan gebruik maken. Voor klanten die geen nieuw toestel willen of kunnen betalen wijst de bank naar het gebruik van de ING Scanner. Vorige maand stopte ABN Amro met de ondersteuning van Android 11 en iOS 15. Niet alle bankklanten zijn blij met de maatregel om de support van oudere Android- en iOS-versies te stoppen, zo blijkt uit reacties op Reddit.