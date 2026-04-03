Nieuws
image

Franse senaat stemt in met leeftijdsverbod voor social media

vrijdag 3 april 2026, 15:06 door Redactie, 26 reacties

De Franse senaat heeft ingestemd met een leeftijdsverbod voor social media. Het aangenomen voorstel verschilt echter van het voorstel waarmee het Franse parlement begin dit jaar akkoord ging. Het voorstel dat de goedkeuring van de Franse senaat kreeg verbiedt toegang tot bepaalde socialmediaplatforms voor gebruikers onder de vijftien jaar. Het gaat dan specifiek om Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat en diensten waarmee publieke uitzendingen of deelname aan communities mogelijk zijn.

Sociale netwerken die niet op de lijst staan blijven toegankelijk voor gebruikers onder de vijftien jaar, maar alleen met ouderlijke toestemming. De Franse toezichthouder Arcom zal de lijst bijhouden. Er wordt daarbij gekeken naar platforms die invloed op de ontwikkeling van kinderen hebben, meldt Euronews. In januari ging het Franse parlement akkoord met een voorstel waarbij alle socialmediaplatforms accounts van gebruikers onder de vijftien jaar moeten uitschakelen en nieuwe gebruikers onder de vijftien jaar moeten weren. Ook werd opgeroepen tot een verbod op het gebruik van smartphones in het voorgezet onderwijs. De Franse president Emmanuel Macron had eerder al gesteld dat hij dit wetsvoorstel met spoed wil invoeren.

Reacties (26)
Reageer met quote
03-04-2026, 15:14 door Anoniem
Elke Franse burger moet zich nu overal Identificeren daar komt het op neer, kinderen worden alleen gebruikt om wet door te krijgen, en mensen een schijn voor te houden waar het echt om gaat.
Reageer met quote
03-04-2026, 15:25 door Anoniem
Een algeheel verbod voor asociale media is meer op z'n plek. Heroinr en cocaine handel is immers ook verboden.
Een recente uitspraak tegen meta in de vs kan helpen.
Reageer met quote
03-04-2026, 15:51 door Anoniem
hebben ze niks beters te doen/Europa veilig houden bij voor beeld gekke Franse..
Reageer met quote
03-04-2026, 17:37 door Anoniem
Door Anoniem: Elke Franse burger moet zich nu overal Identificeren daar komt het op neer, kinderen worden alleen gebruikt om wet door te krijgen, en mensen een schijn voor te houden waar het echt om gaat.

Weer knap uit de heup geschoten ("overal identificeren" is wel erg veel breder). Lekker mopperig, maar zonder onderbouwing. Dat was uiteindelijk Ja, er zal een identificatiemiddel nodig zijn om dit te controleren, maar de platformen krijgen alleen een "ja" of "nee" als ik het goed begrijp. Er is dus ook geen koppeling mogelijk tussen het identificatiemiddel en het verdere sociaalmedia gebruik. Dat voegt dus weinig toe aan het toch al volledige profiel dat deze techbedrijven nu al hebben. Kortom, weinig verlies van privacy.

De belangrijke vragen (maar die zijn veel te genuanceerd voor sommige reageerders)
* Is het voldoende belangrijk om kinderen te beschermen tegen sociale media
* Gaat dit effectief werken?
Reageer met quote
03-04-2026, 17:41 door johanw - Bijgewerkt: 03-04-2026, 17:48
Goed voor de omzet van VPN bedrijven in Frankrijk. Overal in Europa probeert men plekken waar meningen die de heersende politieke klasse ongewenst vind te sluiten of onder controle te brengen. De pers is in de praktijk al gelijkgeschakeld, nu zijn de sociale media aan de beurt.

Tenslitte weet men nog wat er met het Heilige Roomse keizerrijk van Karel V gebeurde toen nepnieuws verspreiders als Maarten Luther en oproerkraaiers als Willem van Oranje tekeer konden gaan dankzij de net uitgevonden drukpers.
Reageer met quote
03-04-2026, 18:08 door Anoniem
Door Anoniem: Een algeheel verbod voor asociale media is meer op z'n plek. Heroinr en cocaine handel is immers ook verboden.
(..)
.... en helpt ook niet. Cocaïne is zelfs een soort van beroepsdrug ("ask Zelensky").
Dat betekent in elk geval: makkelijk verkrijgbaar.
Met social media is het hetzelfde verhaal: bepaalde behoeftes van mensen laten zich niet onderdrukken.
De mondiale heroïnehandel wordt overigens door de CIA geleid.
Wanneer je last hebt van asociale media kun je daarom beter wat anders verzinnen dan een verbod wat door de staat gehandhaafd moet worden.
De staat is per definitie een organisatie-wezen met een gespleten persoonlijkheid: jou wil ze met alle plezier controleren, maar Meta Platforms, Inc.?
"Bijt nooit in de hand die je voedt" is een advies wat ook door de staat opgevolgd moet worden.
Reageer met quote
03-04-2026, 19:13 door Anoniem
Een verbod op leeftijd....

Ik probeer mij daar iets bij voor te stellen maar kom er toch niet helemaal uit.
Reageer met quote
03-04-2026, 19:14 door Anoniem
Natuurlijk doen ze dat. Ook EUSSR.
Overal identificeren. En dat ook bewaren natuurlijk. Naar Noord-Koreaans voorbeeld. Dat is toch het hele en enige doel van dat gedoe rond 'leeftijdsverbod'?
Reageer met quote
03-04-2026, 19:17 door Anoniem
Een 'leeftijdsverbod voor sociale media' of een 'verbod op social media voor een leeftijd'?
Reageer met quote
04-04-2026, 05:18 door Hyper
Een mooi moment om te stoppen met (grote) sociale media.
Reageer met quote
04-04-2026, 08:26 door Anoniem
Door Hyper: Een mooi moment om te stoppen met (grote) sociale media.

Voor wie?
Reageer met quote
04-04-2026, 09:39 door Hendrik de tweede
Vives la France! Prima zo!

Gelukkig zijn er in Europa nog twee landen (Frankrijk en Spanje) die wél de kont tegen de krib zetten; tegen de heersende Trump/USA hielenlikkerij, waar de social media entrepeneurs zoals Zuckerberg ook toe behoren.

Mijn dag begint goed als ik een keer in de toekomst lees dat social media helemaal verboden is. Dan moeten de goedwillenden daar maar onder lijden.

Het is net als met een mooie tuin. Als er op een gegeven ogenblik teveel onkruid tussen is gekomen zit er niets anders op dan de hele zaak omspitten.

Teveel troep is er door toedoen van dit tot op de bodem verziekt communicatiemiddel in de wereld gekomen, en het houdt niet op.

(tussen twee haakjes: Wat doet onze overheid nog op dat door het onmens Musk beheerde X?)
Reageer met quote
04-04-2026, 10:36 door Anoniem
Als je tegen soclale media bent, wat doe jij hier dan???
Reageer met quote
04-04-2026, 10:44 door Anoniem
Door Anoniem: Natuurlijk doen ze dat. Ook EUSSR.
Overal identificeren. En dat ook bewaren natuurlijk. Naar Noord-Koreaans voorbeeld. Dat is toch het hele en enige doel van dat gedoe rond 'leeftijdsverbod'?
Iets eindeloos blijven roepen maakt het niet waar, weet je?
Reageer met quote
04-04-2026, 11:16 door Anoniem
Lubach kon dit ook mooi verwoorden in zijn laatste show.
Ronduit belachelijk dat onze politici zich op dat shitkanaal X begeven.
Zegt ook wel iets over het niveau van de politiek.
Reageer met quote
04-04-2026, 12:33 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Natuurlijk doen ze dat. Ook EUSSR.
Overal identificeren. En dat ook bewaren natuurlijk. Naar Noord-Koreaans voorbeeld. Dat is toch het hele en enige doel van dat gedoe rond 'leeftijdsverbod'?
Iets eindeloos blijven roepen maakt het niet waar, weet je?
Als het niet waar was, dan heb je gelijk.

Maar jongeren laten identificeren voor social media is niet eenvoudig, hoe weet je of iemand een jongere is? Komt er gewoon op neer dat iedereen zal moeten identificeren om te bepalen of je een jongere bent of niet.
Het begint bij social media, straks bij nieuws site (zodat je geen "eng" nieuws krijgt), bij webshops (dat je niets koopt dat niet mag), instant messengers (zodat je niet met ouderen kan praten) en ga zo maar door.

Het is klaar met de privacy.
Reageer met quote
04-04-2026, 12:40 door Hendrik de tweede
Door Anoniem:
Als je tegen soclale media bent, wat doe jij hier dan???

En hoe besta jij het om security.nl op één lijn te durven stellen met X of Facebook??? De onbeschaamdheid!
Reageer met quote
04-04-2026, 16:03 door Anoniem
Door Hendrik de tweede: En hoe besta jij het om security.nl op één lijn te durven stellen met X of Facebook??? De onbeschaamdheid!
Omdat het allemaal 'social media' zijn - of dacht jij van niet?
Probeer eens te verwoorden wat het verschil(len) is(zijn) tussen Facebook, "X" en security.nl.
Dan zul je erachter komen dat die verschillen zitten in de wijze waarop de eigenaren van deze platforms met hun (social) medium omspringen.

(andere anoniem dan op wie je reageert)
Reageer met quote
04-04-2026, 16:23 door Anoniem
Door Hendrik de tweede:
Door Anoniem:
Als je tegen soclale media bent, wat doe jij hier dan???

En hoe besta jij het om security.nl op één lijn te durven stellen met X of Facebook??? De onbeschaamdheid!
Inderdaad, het is niet sociale media die verboden moet worden, zoals jij voorstaat, maar a-sociale media!
Reageer met quote
04-04-2026, 16:51 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Elke Franse burger moet zich nu overal Identificeren daar komt het op neer, kinderen worden alleen gebruikt om wet door te krijgen, en mensen een schijn voor te houden waar het echt om gaat.
Weer knap uit de heup geschoten ("overal identificeren" is wel erg veel breder). Lekker mopperig, maar zonder onderbouwing. Dat was uiteindelijk Ja, er zal een identificatiemiddel nodig zijn om dit te controleren, maar de platformen krijgen alleen een "ja" of "nee" als ik het goed begrijp. Er is dus ook geen koppeling mogelijk tussen het identificatiemiddel en het verdere sociaalmedia gebruik. Dat voegt dus weinig toe aan het toch al volledige profiel dat deze techbedrijven nu al hebben. Kortom, weinig verlies van privacy.(..)
Over onderbouwing gesproken ... de manier waarop de leeftijdsverificatie uitgevoerd gaat worden is nog onderwerp van debat.
Uit euronews.com:
"The exact age verification method that will be used is also up for debate, as age verification systems are currently being discussed at a European Union level. It is not due to be introduced until early 2027."

(nieuwe anoniem)
Reageer met quote
04-04-2026, 20:13 door Anoniem
Door Anoniem:
Lubach kon dit ook mooi verwoorden in zijn laatste show.
Ronduit belachelijk dat onze politici zich op dat shitkanaal X begeven.
Zegt ook wel iets over het niveau van de politiek.

Ik vind dat Lubach zijn standpunt "politici moeten van X en wel hierom" onderbouwt met standpunten waar ik het niet mee eens ben. Dat politiek en bestuurlijk apparaat tot intrinsiek kwaadaardig is verworden, niet alleen in mijn opinie, dat is precies waarom politici wat mij betreft niet van X hoeven te vertrekken.

-Als je iets te melden hebt over je eigen ambassade waar ook ter wereld, is het handig dat op dit op een groot platform te zetten, voor je liefhebbers zet je het ook op Bluesky.
-Als de algoritmes op X zo zijn dat hatelijke berichten bovenaan staan, dan weet je dat een algoritme daarvoor verantwoordelijk is, niet de poster waar op gereageerd wordt
-feitelijk wordt X spreekbuis voor "belangrijke mensen die u kent van rtv met een boodschap" en reacties daarop doen er niet toe, je hoeft het niet te lezen, en je weet niet eens of het gepost is door mensen, of een AI bot.
-ik krijg regelmatig haatdragende en haatzaaiende post, het hoort er nu eenmaal bij. Zie het als iets waar je zelf iets of niets mee moet. Het went, echte agressie daarintegen went echter nooit.
-Musk positioneert zich als free speech absolutist, en is daar consequent in. Dat het algoritme juist deze reacties laat zien, terwijl er vele manieren van shadowbanning zijn dat is dan te wijten aan de ontwikkelaars van de algoritmen. Maar kan in de toekomst ook weer veranderen. Eens kijken wat er rond de midterms gebeurd. X is maar een van de speeltjes van politiek geengagieerde Musk.
-X haalt het slechtste dat mensen te produceren hebben op hun toetsenbord naar boven. Kan hij later ook weer iets mee doen, met die data

Link naar dat item van Lubach:
https://www.youtube.com/watch?v=u4hHHL8q_lQ
Reageer met quote
Gisteren, 06:48 door Anoniem
Ja, maar er zitten twee kanten aan: enerzijds dat je er zelf op zit omdat anderen daar zijn, anderzijds dat anderen daar zitten omdat jij daar zit. Die twee kanten vormen samen een dynamiek waar je aan deelneemt als je erop zit. De vraag is of je er goed aan doet deel te nemen aan iets waar je bezwaar tegen hebt.

Persoonlijk vind ik dat overheid en kabinetsleden een overheidswebsite moeten gebruiken om die mededelingen op te plaatsen. Dan kunnen ze voor liefhebbers van Bluesky, en ook voor liefhebbers van X, op die platforms een kort berichtje zetten dat linkt naar hun mededeling.

Grappig dat vrije meningsuiting essentieel is maar dat bij pesterijen en verbale agressie vaak wordt gedaan alsof die uiting geen enkel effect zou hebben. Laat dit eens doordringen: vrije meningsuiting is zo belangrijk omdat wat geuit wordt wel effect heeft.

Vrije meningsuiting waarborgt dat je het publiekelijk kan hebben over wat al dan niet goed gaat in de samenleving, wat beter kan en ook hoe jij denkt dat dat kan, ook als je dingen voorstaat die de huidige regering niet bevallen. Zonder dat kan politieke oppositie niet bestaan. Vrije meningsuiting is niet bedoeld om alle treiteraars en pestkoppen te kunnen faciliteren, het gaat niet om een recht om onbeperkt ten koste van anderen de meest walgelijke shit uit te kunnen kramen. Het gaat erom dat er vrij gediscussieerd en gedebatteerd kan worden, dat meningen en argumenten voor meningen uitgewisseld kunnen worden zodat goede ideeën verspreid kunnen worden en de samenleving beter kan worden.

Daarom heet het bij ons ook vrije meningsuiting. En een mening kan je uiten zonder een ander totaal af te zeiken, je kan kan ook op een (redelijk) nette manier zeggen wat je vindt. Dat er toch zoveel ruimte is om wel verder te gaan dan het hyperfatsoenlijke is omdat mensen ook wel eens ergens door geraakt worden en opgewonden raken, omdat er ook mensen zijn die vakkundig het bloed bij anderen onder de nagels uit weten te halen terwijl ze qua vorm volstrekt fatsoenlijk blijven, omdat ook mensen die daar juist niet goed in zijn nog steeds een mening hebben die geuit en gehoord moet kunnen worden. Er zijn argumenten zat om extreem terughoudend te zijn met grenzen stellen. Maar dat betekent niet dat het doel van vrije meningsuiting is om treiteraars te steunen, en vrije meningsuiting wordt niet geholpen als de hardste schreeuwers erin slagen om mensen te overschreeuwen die wel degelijk ook wat te melden hebben. Het doel ervan is ook niet om willens en wetens leugens te verspreiden.

Dat "free speech absolutist" is bullshit en hij is daar niet consequent in. Hij begon toen hij Twitter had overgenomen met moderatie afschaffen. Toen adverteerders daarop reageerden door weg te blijven veranderde hij van koers en ging hij opeens veel verder met modereren dan Twitter was gegaan. Toen dat de adverteerders niet terug deed komen gingen de sluizen weer open. Als advertentieinkomsten zwaarder voor je wegen dan vrije meningsuiting ben je geen absolutist in het laatste.
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/twitter-elon-musk-free-speech-x-documentary-excerpt/

Kort na de overname zakte na een piek de interesse in Musks eigen tweets in. Hij heeft toen een vergadering bijeengeroepen, daar gaven medewerkers aan dat ze geen aanwijzingen hadden gevonden dat iets in het algoritme van Twitter dat veroorzaakte, en de "free speech absolutist" ontsloeg ter plekke twee mensen omdat ze iets zeiden dat hij niet wilde horen. Het personeel van Twitter kwam in de situatie dat ze steeds gingen afwegen of ze vragen naar waarheid gingen beantwoorden of veilige antwoorden gingen geven. Dat is geen cultuur van vrije meningsuiting, dat is een cultuur van onderdrukking ervan. Als een land dat doet noem je dat dictatoriaal.
https://www.theverge.com/2023/2/9/23593099/elon-musk-twitter-fires-engineer-declining-reach-ftc-concerns

Is Musk werkelijk een "free speech absolutist"? Welnee, hij is zo hypocriet als de pest.

Is dat een argument? Het is hooguit een argument voor het uitoefenen van macht door wie macht heeft, enkel en alleen omdat die de macht ertoe heeft, en het bevat geen enkel argument voor waarom iemand die macht eigenlijk zou moeten hebben. Rechtvaardigt macht zichzelf in jouw ogen? Als je dat inderdaad vindt, ben je dan ook voorstander van macht die jou zwaar onderdrukt en benadeelt, als het toevallig zo uitpakt?

Reageer met quote
Gisteren, 12:04 door Anoniem
Voor iedereen zou het beste zijn voor de maatschappij.
Reageer met quote
Gisteren, 13:58 door Anoniem
Dat is nog maar de vraag.
Wat gaat er gebeuren met de verbale agressie die nu op social media geuit wordt wanneer dat niet meer kan?
Wanneer woorden niet meer mogen dan blijven er alleen nog gewelddadige daden over.

(nieuwe anoniem)
Reageer met quote
Gisteren, 14:24 door Anoniem
Nee, het houdt mensen van de straat, dus koest en ik vermoed dat een natuurlijk uitsterfbeleid voor social media bedrijven gepland is. Met een opgroeiende generatie is die afkerig is van wat social media allemaal veroorzaakt heeft, bij de generatie waar tegen ze zich afzetten, en "het anders willen doen".

Social media zal meer gealgoritmiseerd worden tot echokamers waar je met een AI-bot schriftelijk kan communiceren, en af en toe een stukje kennis of een idee krijgt toegeworpen. Een soort LLM dus, en je mening of visie op de politieke lijnen van diverse regeringen, bepaald of je "gebanned" of "superuser" mag zijn. Want flexibel meeveren met het effect dat de politieke koers op je persoonlijk leven hebt (wordt gecontroleerd!) is verplicht, en wordt vrijheid genoemd.

Waar kinderen en scholieren tegen die tijd ook beseffen dat het handig was bij huiswerk maken en voorbereiding examen middelbare school, maar waar je voor de rest niet veel aan hebt, behalve dan plaatjes en filmpjes mee kunnen maken, zodat je die avatar met je mening op youtube kunt zetten, en niet met je eigen gezicht daarop hoeft te staan.

Waar een persoonlijk digitaal profiel eruit ziet als nickname/google.com bijnaam/X.com schuilnaam/facebook.com echtenaam/EU.com roepnaam/NL.com burgerservicenummer/depot.com.

Internet was leuk, social media een gewaagd experiment op dat internet, er groeit een nieuwe generatie op die het allemaal anders gaat doen, en de dertigers van nu zal veroordelen om de stommiteiten en kwaadaardige groeperingen waar ze zihc toen (nu dus) voor in gezet hebben, en in geloofden.
Reageer met quote
Gisteren, 18:26 door Anoniem
Uitsterfbeleid, door wie uitgevoerd?
Er zijn twee mogelijkheden:
1/ door de staat.
Die gaat dat echter niet doen omdat je zelf (terecht) al constateert dat social media mensen van de straat en koest houdt en daar heeft de staat baat bij.
Ze moet alleen nog de volledige regie hierover krijgen - aan welk doel gewerkt wordt met het invoeren van leeftijdsverificatie (later: de Europese digitale identiteit) met de drogreden "red de kinderen".
Wanneer dat in werking is getreden kan de staat het debat in de social media zodanig manipuleren dat altijd het narratief van de staat als beste oplossing voor alle maatschappelijke problemen naar boven komt drijven - dat gebeurt naar verwachting nu al, maar dat kan een stuk efficiënter.
2/ Door de bevolking i.h.b. door de opgroeiende generatie, waar jij je hoop op vestigt. Zie hieronder.
Dit ligt in de lijn van wat ik voorspel, namelijk dat de staat meer regie over de content op social media gaat pakken.
Ik betwijfel echter dat de opgroeiende generatie deze truc van gemanipuleerde vrijheid, wat feitelijk een technologisch geavanceerde vorm van brainwash is, door heeft/ gaat krijgen.
Om vanuit de bevolking tegenwicht te kunnen creëren tegen het narratief van de staat moet je toegang hebben tot andere (digitale) informatiebronnen, die ook andere feiten geven, en daarmee veel op internet aanwezige (en nog niet gecensureerde) informatie tot je nemen; geïnformeerd zijn vereist inspanning.
Die inspanning zie ik de opgroeiende generatie niet leveren (behoudens een minderheid van politiek zeer bewuste jongeren).
Ik zie alleen dat ze weliswaar heel goed in de gaten heeft dat een heleboel informatie niet meer te vertrouwen is, maar daarop reageren met een zich terugtrekken in het eigen, persoonlijke leven met het vaste voornemen: "ik ga mijn leven niet laten beïnvloeden door al die (nep)informatie".
Ik geloof dus niet dat er een nieuwe generatie opgroeit "die het allemaal anders gaat doen".
Hoe gaat die generatie, bijvoorbeeld, onderling communiceren buiten het zicht van de staat? Leven zonder internet?
Ik denk dat het een gevaarlijk idee is om de red_ons_van_deze_dystopische_werkelijkheid_opdracht op de aankomende generatie af te schuiven.
Iedereen die eraan heeft meegewerkt (gepensioneerd) of nog eraan meewerkt (beroepsmatig actief) heeft altijd "dwingende en goede" redenen -let op de volgorde- (gehad) om dat te doen.
Waarom zou een aankomende generatie aan dat maatschappelijk ijzersterke (integratie)mechanisme ontsnappen?

(nieuwe anoniem)
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Salt Road Compromised Components