Franse senaat stemt in met leeftijdsverbod voor social media

Door Anoniem: -Als je iets te melden hebt over je eigen ambassade waar ook ter wereld, is het handig dat op dit op een groot platform te zetten, voor je liefhebbers zet je het ook op Bluesky.

-Als de algoritmes op X zo zijn dat hatelijke berichten bovenaan staan, dan weet je dat een algoritme daarvoor verantwoordelijk is, niet de poster waar op gereageerd wordt

-feitelijk wordt X spreekbuis voor "belangrijke mensen die u kent van rtv met een boodschap" en reacties daarop doen er niet toe, je hoeft het niet te lezen, en je weet niet eens of het gepost is door mensen, of een AI bot.

-ik krijg regelmatig haatdragende en haatzaaiende post, het hoort er nu eenmaal bij. Zie het als iets waar je zelf iets of niets mee moet. Het went, echte agressie daarintegen went echter nooit.

-Musk positioneert zich als free speech absolutist, en is daar consequent in. Dat het algoritme juist deze reacties laat zien, terwijl er vele manieren van shadowbanning zijn dat is dan te wijten aan de ontwikkelaars van de algoritmen. Maar kan in de toekomst ook weer veranderen. Eens kijken wat er rond de midterms gebeurd. X is maar een van de speeltjes van politiek geengagieerde Musk.

-X haalt het slechtste dat mensen te produceren hebben op hun toetsenbord naar boven. Kan hij later ook weer iets mee doen, met die data



https://www.youtube.com/watch?v=u4hHHL8q_lQ Link naar dat item van Lubach:

Ja, maar er zitten twee kanten aan: enerzijds dat je er zelf op zit omdat anderen daar zijn, anderzijds dat anderen daar zitten omdat jij daar zit. Die twee kanten vormen samen een dynamiekals je erop zit. De vraag is of je er goed aan doet deel te nemen aan iets waar je bezwaar tegen hebt.Persoonlijk vind ik dat overheid en kabinetsleden een overheidswebsite moeten gebruiken om die mededelingen op te plaatsen. Dan kunnen ze voor liefhebbers van Bluesky, en ook voor liefhebbers van X, op die platforms een kort berichtje zetten dat linkt naar hun mededeling.Grappig dat vrije meningsuiting essentieel is maar dat bij pesterijen en verbale agressie vaak wordt gedaan alsof die uiting geen enkel effect zou hebben. Laat dit eens doordringen: vrije meningsuiting is zo belangrijk omdat wat geuit wordteffect heeft.Vrije meningsuiting waarborgt dat je het publiekelijk kan hebben over wat al dan niet goed gaat in de samenleving, wat beter kan en ook hoe jij denkt dat dat kan, ook als je dingen voorstaat die de huidige regering niet bevallen. Zonder dat kan politieke oppositie niet bestaan. Vrije meningsuiting is niet bedoeld om alle treiteraars en pestkoppen te kunnen faciliteren, het gaat niet om een recht om onbeperkt ten koste van anderen de meest walgelijke shit uit te kunnen kramen. Het gaat erom dat er vrij gediscussieerd en gedebatteerd kan worden, datuitgewisseld kunnen worden zodat goede ideeën verspreid kunnen worden en de samenleving beter kan worden.Daarom heet het bij ons ook vrijeuiting. En een mening kan je uiten zonder een ander totaal af te zeiken, je kan kan ook op een (redelijk) nette manier zeggen wat je vindt. Dat er toch zoveel ruimte is om wel verder te gaan dan het hyperfatsoenlijke is omdat mensen ook wel eens ergens door geraakt worden en opgewonden raken, omdat er ook mensen zijn die vakkundig het bloed bij anderen onder de nagels uit weten te halen terwijl ze qua vorm volstrekt fatsoenlijk blijven, omdat ook mensen die daar juist niet goed in zijn nog steeds een mening hebben die geuit en gehoord moet kunnen worden. Er zijn argumenten zat om extreem terughoudend te zijn met grenzen stellen. Maar dat betekent niet dat het doel van vrije meningsuiting is om treiteraars te steunen, en vrije meningsuiting wordt niet geholpen als de hardste schreeuwers erin slagen om mensen te overschreeuwen die wel degelijk ook wat te melden hebben. Het doel ervan is ook niet om willens en wetens leugens te verspreiden.Dat "free speech absolutist" is bullshit en hij is daar niet consequent in. Hij begon toen hij Twitter had overgenomen met moderatie afschaffen. Toen adverteerders daarop reageerden door weg te blijven veranderde hij van koers endan Twitter was gegaan. Toen dat de adverteerders niet terug deed komen gingen de sluizen weer open. Als advertentieinkomsten zwaarder voor je wegen dan vrije meningsuiting ben je geen absolutist in het laatste.Kort na de overname zakte na een piek de interesse in Musks eigen tweets in. Hij heeft toen een vergadering bijeengeroepen, daar gaven medewerkers aan dat ze geen aanwijzingen hadden gevonden dat iets in het algoritme van Twitter dat veroorzaakte, en de "free speech absolutist" ontsloeg ter plekke twee mensen omdat ze iets zeiden dat hij niet wilde horen. Het personeel van Twitter kwam in de situatie dat ze steeds gingen afwegen of ze vragen naar waarheid gingen beantwoorden of veilige antwoorden gingen geven. Dat is geen cultuur van vrije meningsuiting, dat is een cultuur van onderdrukking ervan. Als een land dat doet noem je dat dictatoriaal.Is Musk werkelijk een "free speech absolutist"? Welnee, hij is zo hypocriet als de pest.Is dat een argument? Het is hooguit een argument voor het uitoefenen van macht door wie macht heeft, enkel en alleen omdat die de macht ertoe heeft, en het bevat geen enkel argument voor waarom iemand die macht eigenlijk zou moeten hebben. Rechtvaardigt macht zichzelf in jouw ogen? Als je dat inderdaad vindt, ben je dan ook voorstander van macht die jou zwaar onderdrukt en benadeelt, als het toevallig zo uitpakt?Dank voor de url. Ik heb er in de quote een link gemaakt (een url wordt pas een link als je er een url-tag omheen zet).