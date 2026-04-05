Belgische regering wil 'onafhankelijke leeftijdsverificatie' voor social media

zondag 5 april 2026, 08:15 door Redactie, 4 reacties

De Belgische regering wil dat er 'onafhankelijke leeftijdsverificatie' voor social media komt. De Belgische minister van Digitalisering Vanessa Matz zal nog voor het aankomende zomerreces hiervoor een wetsvoorstel aan de ministerraad presenteren. De Vlaamse regering maakte vrijdag bekend dat het een wettelijke leeftijdsgrens van 13 jaar voor social media zal invoeren.

Concreet zullen de Vlaamse autoriteiten nu een lijst opmaken van 'schadelijke sociale media' en deze platforms verplichten om 'doeltreffende leeftijdscontroles' uit te voeren. "De Vlaamse Regulator voor de Media krijgt zo, samen met de Europese Commissie, een duidelijke rol in het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens. Zo maken we van de huidige leeftijdsgrens van 13 jaar een echte, handhaafbare norm", aldus het persbericht waarin de Vlaamse regering de maatregel aankondigt.

"De leeftijdsgrens voor sociale media is vastgelegd in de federale privacywetgeving en ligt vandaag al op 13 jaar", reageert de Belgische minister Matz. Volgens VRT NWS vindt de bewindsvrouw dat platformen niet verantwoordelijk moeten worden gemaakt voor online leeftijdsverificatie, anders zouden ze meteen partij en rechter zijn. Daarnaast zouden ze op deze manier nog meer gegevens verzamelen dan ze al doen, aldus Matz. "In België beschikken we over oplossingen die de privacy respecteren, zoals Itsme of de digitale portefeuille MyGov.be", gaat de minister verder, die binnenkort met een wetsvoorstel hierover komt.

Gisteren, 11:19 door Anoniem
Weet je waar leeftijdsverificatie verplicht moet zijn? Bij de ouders die een kind zomaar op internet laten gaan.
Gisteren, 11:48 door Anoniem
En wat willen de Belgen zelf?
Is het goed dat de overheid op de stoel van de ouders gaat zitten om over de toegang tot social media te beslissen.
En wat als ik zelf mijn kind via mijn account op social media toelaat, ben ik dan strafbaar?
Krijg ik dan minpunten op mijn kredietscore of een andere straf?
En natuurlijk moet straks iedereen voor alle toegang tot internet zich eerst identificeren, want dat is waar het naar toe gaat.
Gisteren, 12:04 door Anoniem
Overheden hebben veel te veel macht.
Het is bizar dat ze zulke ondoordachte vergaande “maatregelen” kunnen doorvoeren onder valse voorwendselen.

Mensen begrijpen de implicaties niet voor veiligheid en privacy van iedereen die straks zijn identiteit moet prijsgeven en koppelen aan elke handeling op internet. De meeste mensen zijn behoorlijk dom dat ze dit narratief volgen.

Overheden zouden veel en veel minder macht over de burgers moeten hebben. Vooral in Europa.
Gisteren, 12:59 door Anoniem
Door Anoniem: En wat willen de Belgen zelf?
Is het goed dat de overheid op de stoel van de ouders gaat zitten om over de toegang tot social media te beslissen.
En wat als ik zelf mijn kind via mijn account op social media toelaat, ben ik dan strafbaar?
Krijg ik dan minpunten op mijn kredietscore of een andere straf?
En natuurlijk moet straks iedereen voor alle toegang tot internet zich eerst identificeren, want dat is waar het naar toe gaat.

In Vlaanderen is geen social media waar deze wetten besproken worden door gewone Vlamingen. Vlamingen gebruiken Nederlandse of Franse social media outlets, of grote buitenlandse waar ook Nederlandstaligen een community hebben. Bijv op youtube in de comment sectie commentaar leveren, of op Reddit een hengel uitgooien.
