Belgische regering wil 'onafhankelijke leeftijdsverificatie' voor social media

De Belgische regering wil dat er 'onafhankelijke leeftijdsverificatie' voor social media komt. De Belgische minister van Digitalisering Vanessa Matz zal nog voor het aankomende zomerreces hiervoor een wetsvoorstel aan de ministerraad presenteren. De Vlaamse regering maakte vrijdag bekend dat het een wettelijke leeftijdsgrens van 13 jaar voor social media zal invoeren.

Concreet zullen de Vlaamse autoriteiten nu een lijst opmaken van 'schadelijke sociale media' en deze platforms verplichten om 'doeltreffende leeftijdscontroles' uit te voeren. "De Vlaamse Regulator voor de Media krijgt zo, samen met de Europese Commissie, een duidelijke rol in het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens. Zo maken we van de huidige leeftijdsgrens van 13 jaar een echte, handhaafbare norm", aldus het persbericht waarin de Vlaamse regering de maatregel aankondigt.

"De leeftijdsgrens voor sociale media is vastgelegd in de federale privacywetgeving en ligt vandaag al op 13 jaar", reageert de Belgische minister Matz. Volgens VRT NWS vindt de bewindsvrouw dat platformen niet verantwoordelijk moeten worden gemaakt voor online leeftijdsverificatie, anders zouden ze meteen partij en rechter zijn. Daarnaast zouden ze op deze manier nog meer gegevens verzamelen dan ze al doen, aldus Matz. "In België beschikken we over oplossingen die de privacy respecteren, zoals Itsme of de digitale portefeuille MyGov.be", gaat de minister verder, die binnenkort met een wetsvoorstel hierover komt.