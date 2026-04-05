Nieuws
image

Kamercommissie krijgt wegens Odido en andere datalekken mogelijk AVG-briefing

zondag 5 april 2026, 08:51 door Redactie, 6 reacties
Laatst bijgewerkt: Gisteren, 13:34

De vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer krijgt wegens Odido en andere datalekken mogelijk binnenkort een technische briefing over Artikel 5 van de AVG, zo staat in een agenda van de commissie. Eind juni vindt er een commissiedebat plaats over de bescherming van persoonsgegevens en grote datalekken, waar ook de staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken aan deelnemen.

Een voorbereidingsgroep van de commissie heeft de commissieleden gevraagd om in aanloop naar dit debat in te stemmen met een technische briefing over Artikel 5 van de AVG, waarbij specifiek wordt verwezen naar het datalek bij Odido. Bij de provider werden de gegevens van meer dan zes miljoen mensen gestolen. Artikel 5 van de privacywet gaat over de zes basisprincipes van de AVG en beschrijft waaraan de verwerking van persoonsgegevens moet voldoen. Het gaat dan om zaken als dataminimalisatie, opslagbeperking, doelbinding en vertrouwelijkheid en integriteit.

Opslagbeperking stelt dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Eind maart maakten de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) bekend dat ze onderzoek doen naar hoelang Odido gegevens van klanten bewaarde en of het bedrijf gegevens wel goed beveiligde. De AP ontving honderden klachten van mensen die vertelden dat ze al lange tijd geen klant meer waren, maar Odido wel hun gegevens had gelekt.

Odido informeert klanten via een aparte informatiepagina over het datalek. De laatste grote update dateert van 10 maart. De pagina zelf is op 24 maart voor het laatst bijgewerkt. De telecomprovider heeft nog altijd niet bekendgemaakt hoe het datalek mogelijk was.

Reacties (6)
Reageer met quote
Gisteren, 10:40 door Anoniem
Het was toch ransomeware aanvankelijk? Dan wil ik ook briefing van al die andere ransomeware aanvallen bij organisaties gevestigd in Nederland.
Reageer met quote
Gisteren, 11:29 door Erik van Straten - Bijgewerkt: Gisteren, 12:13
In https://security.nl/posting/928060 schreef ik onder meer:
Door Erik van Straten (bijgewerkt: 10-03-2026, 18:10):
Op 9 april 2020 heb ik mijn e-mailadres bij (toen nog) T-Mobile gewijzigd. Voor de zekerheid heb ik mijn oude e-mailadres nog niet opgedoekt.

Sinds de door Odido gelekte gegevens op internet verschenen krijg ik phishing-mails op beide e-mail accounts.
Oftewel, ik geef een wijziging van mijn e-mailadres door aan de voorganger van Odido, en zelfs dat oude adres bewaren ze. Ter illustratie het volgende.

Gisteren om 17:34 ontving ik in (ditmaal de spamboxes van) mijn beide e-mailadressen een nagenoeg identieke phishingmail met onderwerp "Neues Paket Angekommen" (ook de rest was in het Duits). Zo te zien het enige verschil is de link in de phishingmails: de ene eindigt op "U3ZwX" en de andere op "6fQ59".

Die links sturen mijn browser via https://track.pstmrk.it en vervolgens via 13his.atoms.world naar de volgende DHL phishingsite (die zich, zoals de meeste criminele websites, verstopt achter Cloudflare):

    https://signandgo[.]im               (detectie gisteravond: 6/94)

Detectie nu is 11/94 (https://www.virustotal.com/gui/domain/signandgo.im).

Screenshots van de phishingsite kunt u zien in https://todon.nl/@ErikvanStraten/116347335530736450 (en in toots daarboven nog veel meer screenshots van (toekomstige) phishingsites die zich achter Cloudflare verstoppen).

P.S. de twee phishingsites (1 achter Cloudflare) die ik noemde in https://todon.nl/@ErikvanStraten/116274355987240779 en waarover ik het topic "nep bunq beller (Odido lek)" in https://security.nl/posting/929480 schreef, zijn óók nog steeds live.

Aanvulling: ook 13his.atoms.world zit achter Cloudflare (met een certificaat van "Google Trust Services"), zie https://todon.nl/@ErikvanStraten/116351564508620956.
Reageer met quote
Gisteren, 11:40 door Anoniem
Artikel 5 van de privacywet gaat over de zes basisprincipes van de AVG en beschrijft waaraan de verwering van persoonsgegevens moet voldoen.
Ik geloof dat de AVG niet over het verweren maar over het verwerken van persoonsgegevens gaat ;-).
Reageer met quote
Gisteren, 13:39 door Anoniem
Door Anoniem: Het was toch ransomeware aanvankelijk? Dan wil ik ook briefing van al die andere ransomeware aanvallen bij organisaties gevestigd in Nederland.
Door Anoniem: Het was toch ransomeware aanvankelijk? Dan wil ik ook briefing van al die andere ransomeware aanvallen bij organisaties gevestigd in Nederland.

Deze snap ik niet. Worden de briefings openbaar? Iemand linkje?
Reageer met quote
Gisteren, 13:48 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het was toch ransomeware aanvankelijk? Dan wil ik ook briefing van al die andere ransomeware aanvallen bij organisaties gevestigd in Nederland.
Door Anoniem: Het was toch ransomeware aanvankelijk? Dan wil ik ook briefing van al die andere ransomeware aanvallen bij organisaties gevestigd in Nederland.

Deze snap ik niet. Worden de briefings openbaar? Iemand linkje?
Het was een inbraak in hun cloud klantensysteem salesforce staat op de website van odido zelf. https://www.odido.nl/veiligheid
Reageer met quote
Gisteren, 18:09 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem:
Door Anoniem: Het was toch ransomeware aanvankelijk? Dan wil ik ook briefing van al die andere ransomeware aanvallen bij organisaties gevestigd in Nederland.
Door Anoniem: Het was toch ransomeware aanvankelijk? Dan wil ik ook briefing van al die andere ransomeware aanvallen bij organisaties gevestigd in Nederland.

Deze snap ik niet. Worden de briefings openbaar? Iemand linkje?
Het was een inbraak in hun cloud klantensysteem salesforce staat op de website van odido zelf. https://www.odido.nl/veiligheid

Shiny Hunters toch?
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Salt Road Compromised Components