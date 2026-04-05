Kamercommissie krijgt wegens Odido en andere datalekken mogelijk AVG-briefing

De vaste commissie voor Digitale Zaken van de Tweede Kamer krijgt wegens Odido en andere datalekken mogelijk binnenkort een technische briefing over Artikel 5 van de AVG, zo staat in een agenda van de commissie. Eind juni vindt er een commissiedebat plaats over de bescherming van persoonsgegevens en grote datalekken, waar ook de staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken aan deelnemen.

Een voorbereidingsgroep van de commissie heeft de commissieleden gevraagd om in aanloop naar dit debat in te stemmen met een technische briefing over Artikel 5 van de AVG, waarbij specifiek wordt verwezen naar het datalek bij Odido. Bij de provider werden de gegevens van meer dan zes miljoen mensen gestolen. Artikel 5 van de privacywet gaat over de zes basisprincipes van de AVG en beschrijft waaraan de verwerking van persoonsgegevens moet voldoen. Het gaat dan om zaken als dataminimalisatie, opslagbeperking, doelbinding en vertrouwelijkheid en integriteit.

Opslagbeperking stelt dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Eind maart maakten de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) bekend dat ze onderzoek doen naar hoelang Odido gegevens van klanten bewaarde en of het bedrijf gegevens wel goed beveiligde. De AP ontving honderden klachten van mensen die vertelden dat ze al lange tijd geen klant meer waren, maar Odido wel hun gegevens had gelekt.

Odido informeert klanten via een aparte informatiepagina over het datalek. De laatste grote update dateert van 10 maart. De pagina zelf is op 24 maart voor het laatst bijgewerkt. De telecomprovider heeft nog altijd niet bekendgemaakt hoe het datalek mogelijk was.