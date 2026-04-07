Duitse politie beschuldigt duo van 130 ransomware-aanvallen in Duitsland

De Duitse politie heeft twee mannen beschuldigd van het uitvoeren van ransomware-aanvallen in Duitsland. Volgens de autoriteiten was het tweetal betrokken bij de leiding van een beruchte ransomwaregroep genaamd GandCrab/REvil. De verdachten zouden vanaf 2019 tot en met in ieder geval juli 2021 honderddertig ransomware-aanvallen hebben uitgevoerd tegen organisaties in Duitsland.
Bij de aanvallen werden bestanden versleuteld en data gestolen. Als slachtoffers het gevraagde losgeld niet betaalden dreigde de ransomwaregroep om de gestolen data openbaar te maken. In 25 gevallen betaalden getroffen organisaties. Het ging volgens de Duitse politie om een losgeldbedrag van in totaal 1,9 miljoen euro. De economische schade van de ransomware-aanvallen bedroeg meer dan 35 miljoen euro. Volgens het Bundeskriminalamt (BKA) bevinden de verdachten zich waarschijnlijk in Rusland. De autoriteiten hebben om meer informatie over de verblijfsplaats van het tweetal gevraagd.
