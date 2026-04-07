Politie waarschuwt duizenden Nederlanders via e-mail voor beleggingsfraude

De politie stuurt naar duizenden Nederlanders een e-mail waarin wordt gewaarschuwd voor beleggingsfraude. Aanleiding is onderzoek van het Team Digitale Opsporing van de eenheid Midden-Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat persoonsgegevens van duizenden Nederlanders zijn aangetroffen in een internationale database die in handen is van cybercriminelen, zo laat de politie vandaag weten.

In Nederland gaat het om meer dan 4800 mensen, waarvan er 670 financieel zijn gedupeerd. Wereldwijd zijn ruim veertienduizend mensen slachtoffer geworden. Bij beleggingsfraude, ook wel boilerroomfraude genoemd, worden slachtoffers door malafide adviseurs verleid om te investeren in zogenaamd winstgevende beleggingen, vaak in cryptovaluta. Slachtoffers krijgen daarbij nep-rendementen te zien en worden aangemoedigd om steeds meer geld te investeren.

"Via advertenties op sociale media zoals Instagram en Facebook lokken criminelen mensen naar nepartikelen die verwijzen naar nep cryptoplatforms. Hiervoor gebruiken zij foto’s en namen van bekende Nederlanders", aldus de politie. "Wanneer slachtoffers hebben geïnvesteerd en hun geld willen opnemen, blijkt het platform verdwenen en is de adviseur niet meer bereikbaar. Uiteindelijk verliezen de slachtoffers hun geld."

De politie gaat nu naar de meer dan 4800 Nederlanders van wie de gegevens in de database werden aangetroffen een waarschuwingsmail sturen. Mensen die de mail ontvangen of de omschreven werkwijze van de oplichters herkennen worden opgeroepen om onmiddellijk het contact met de zogenaamde adviseur te verbreken, te stoppen met het doen van betalingen en aangifte bij de politie te doen.