Belgische politie adviseert waar mogelijk gebruik van online pseudoniemen

De Belgische politie adviseert internetgebruikers om waar mogelijk pseudoniemen te gebruiken en de informatie te beperken die men over zichzelf op social media plaatst. Volgens de autoriteiten kunnen deze maatregelen helpen om doxxing te voorkomen. Doxxing is in België, net zoals in Nederland, strafbaar. Er staat in België een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar op.
Naast het gebruik van pseudoniemen en beperken van persoonlijke informatie op social media, raadt de federale politie ook aan om telefoonnummer, adres of de plaatsen waar men komt niet openbaar te maken, goed na te denken over het delen van foto's en gegevens, accounts zoveel mogelijk op privé in te stellen en privé- en beroepsleven te scheiden, en dan met name door verschillende e-mailadressen te gebruiken. Slachtoffers van doxxing worden opgeroepen om screenshots van de informatie in kwestie te maken en aangifte bij de politie te doen.
