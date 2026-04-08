Belgische politie adviseert waar mogelijk gebruik van online pseudoniemen

woensdag 8 april 2026, 10:01 door Redactie, 4 reacties

De Belgische politie adviseert internetgebruikers om waar mogelijk pseudoniemen te gebruiken en de informatie te beperken die men over zichzelf op social media plaatst. Volgens de autoriteiten kunnen deze maatregelen helpen om doxxing te voorkomen. Doxxing is in België, net zoals in Nederland, strafbaar. Er staat in België een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar op.

Naast het gebruik van pseudoniemen en beperken van persoonlijke informatie op social media, raadt de federale politie ook aan om telefoonnummer, adres of de plaatsen waar men komt niet openbaar te maken, goed na te denken over het delen van foto's en gegevens, accounts zoveel mogelijk op privé in te stellen en privé- en beroepsleven te scheiden, en dan met name door verschillende e-mailadressen te gebruiken. Slachtoffers van doxxing worden opgeroepen om screenshots van de informatie in kwestie te maken en aangifte bij de politie te doen.

Reacties (4)
Vandaag, 10:10 door Anoniem
Maar ondertussen wel leeftijdcontroles aka identificatie invoeren voor allerlei online zaken. Juist ...
Vandaag, 10:24 door Anoniem
Jammer dat Facebook aanmoedigd je echte naam gebruikt, en soms zelfs om je ID vraagt...
Misschien een wetswijziging om zowel lobbyen en invloed vanuit big-tech naar de politiek te verminderen/uit te sluiten? Immers staat dit haaks op de wil van de rechtsgeldige kiezers.
Vandaag, 10:30 door Anoniem
Dit was in 2003-2004 al verstandig om te doen met de opkomst van social media, gelukkig kunnen wij vertrouwen op de Belgische (en mogelijke ook Nederlandse) politie om het goede voorbeeld te geven en ook adequaat op te treden bij doxxing.
not.


Fijne middag!
Vandaag, 10:52 door Valheru
Ik ben wel benieuwd hoe ze dit gaan rijmen met de leeftijdsgrens voor sociale media en het daarmee dus verplicht identificeren van mensen.
