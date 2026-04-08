Staatssecretaris: onze software moet niet meer van één land komen

De software waar Nederland gebruik van maakt moet niet meer van één land komen, zo laat staatssecretaris Willemijn Aerdts voor Digitale Economie tegenover het AD weten. Volgens de bewindsvrouw moet er veel meer worden geïnvesteerd in het Nederlandse en Europese digitale ecosysteem. Aerdts stelt dat er te lang en te veel achterover is geleund. "De situatie was een aantal jaar geleden ook echt wel anders. Ik denk dat we nu nadrukkelijk met onze neus op de feiten zijn gedrukt, dat we op digitaal niveau wel heel erg afhankelijk zijn van bepaalde partijen of bepaalde landen."

Daarbij doelt de staatssecretaris op de Verenigde Staten. "Als je naar de hele stapel kijkt, kun je ook zien wie de dominante landen zijn. En dan is Amerika wel een hele grote speler." Iets dat volgens Aerdts moet veranderen. "Onze software moet niet meer van één land komen, maar van allerlei Europese spelers, of Canada.” De bewindsvrouw merkt op dat er sneller alternatieven moeten komen, maar zegt ook dat de verandering tijd zal kosten. "Je kunt die afhankelijkheid niet van de ene op de andere dag veranderen. We zullen nog wel even last hebben van het verleden; een aantal aanbestedingen loopt al of zit in een afrondende fase."