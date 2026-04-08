Microsoft schorst accounts van ontwikkelaars WireGuard en VeraCrypt

Microsoft heeft de accounts van de ontwikkelaars van vpn-software WireGuard en encryptiesoftware VeraCrypt geschorst, waardoor die geen nieuwe updates kunnen uitbrengen. Een reden waarom de accounts zijn geschorst is niet door Microsoft gegeven, zo hebben de ontwikkelaars zelf bekendgemaakt. VeraCrypt is een opensource-encryptieprogramma gebaseerd op het populaire TrueCrypt, waarvan de ondersteuning in 2014 werd gestopt. Het wordt ontwikkeld door één ontwikkelaar, Mounir Idrassi.

Een aantal dagen geleden liet Idrassi weten dat Microsoft zijn account had uitgeschakeld dat hij gebruikt voor het signeren van Windows-drivers en de bootloader waar VeraCrypt gebruik van maakt. Het account is nodig om updates voor VeraCrypt uit te kunnen brengen. Idrassi voegt toe dat hij hier niet door Microsoft over is ingelicht en ook niet weet waarom dit is gedaan. De VeraCrypt-ontwikkelaar zegt dat hij geprobeerd heeft om met Microsoft in contact te komen, maar dat het niet gelukt is om een mens te spreken. Volgens Idrassi heeft het verlies van zijn account naast VeraCrypt ook gevolgen voor zijn dagelijkse werk.

Het bericht van de VeraCrypt-ontwikkelaar werd gedeeld op Hacker News. Daar liet WireGuard-ontwikkelaar Jason Donenfeld in een reactie weten dat hem hetzelfde is overkomen. Ook Donenfeld zegt dat hij geen waarschuwing van Microsoft heeft ontvangen. Na het uitbrengen van een update was zijn account geschorst. De WireGuard-ontwikkelaar voegt toe dat er nu een zestig dagen durend proces is gestart om weer toegang tot zijn account te krijgen.

Donenfeld kan echter nog steeds geen updates uitbrengen, wat in theorie grote gevolgen kan hebben. "Wat als er een kritiek lek in WireGuard zit dat actief wordt misbruikt en ik moet gebruikers meteen updaten? (dit is hypothetisch, geen zorgen!) In dat geval zijn mijn handen door Microsoft gebonden." WireGuard is een populair vpn-protocol. Zowel Idrassi als Donenfeld hebben mensen die bij Microsoft werken opgeroepen om hen te helpen.