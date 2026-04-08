Griekenland gaat socialmediaverbod invoeren, pleit voor EU-brede leeftijdsverificatie

Griekenland gaat volgend jaar een socialmediaverbod invoeren, zo heeft de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis via TikTok aangekondigd. Daarnaast heeft Mitsotakis een brief naar EU-voorzitter Ursula von der Leyen gestuurd waarin hij pleit voor de invoering van EU-brede leeftijdsverificatie (pdf). Vanaf 1 januari volgend jaar geldt in Griekenland een minimale leeftijd van 15 jaar voor het gebruik van social media, aldus de premier. Volgens de bewindsman is de maatregel nodig om kinderen tegen de schadelijke effecten van social media te beschermen.
In zijn vandaag verstuurde brief aan EU-voorzitter Von der Leyen stelt Mitsotakis dat nationale actie alleen niet genoeg is. Hij pleit daarom voor het invoeren van leeftijdsverificatie in de gehele Europese Unie. Daarbij zouden platforms moeten worden verplicht om de leeftijdsverificatie-app te gebruiken die de Europese Commissie heeft laten ontwikkelen. Verder moet er in de gehele EU een leeftijdsgrens van 15 jaar voor social media komen, gaat Mitsotakis verder. Hij wil daarnaast dat platforms elke twee jaar opnieuw de leeftijd van gebruikers verifiëren, om zo te controleren dat men nog steeds compliant is en maatregelen niet worden omzeild.
