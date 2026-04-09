Interrail lekte persoonlijke gegevens van ruim driehonderdduizend reizigers

Interrail heeft afgelopen december de persoonlijke gegevens van ruim driehonderdduizend reizigers gelekt nadat aanvallers wisten in te breken op systemen van het bedrijf. Dat heeft het bedrijf aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Oregon laten weten. Naast klanten van Interrail raakte het datalek, dat in januari aan het licht kwam, ook Eurail-klanten en DiscoverEU-reizigers.

De gestolen data bestaat mogelijk uit reserveringsgegevens, waaronder identiteitsgegevens en contactinformatie. Het kan ook om paspoortgegevens gaan als klanten die hadden verstrekt. Het was in eerste instantie onbekend hoeveel mensen slachtoffer van het datalek waren geworden. In een datalekmelding aan de procureur-generaal van Oregon laat Eurail B.V., waar Interrail onderdeel van is, weten dat de gegevens van meer dan 308.000 reizigers zijn gestolen. In maart meldde het bedrijf dat een deel van de gegevens op internet werd aangeboden. Hoe de datadiefstal mogelijk was is niet bekendgemaakt.