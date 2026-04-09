LinkedIn aangeklaagd over het scannen van browser-extensies gebruikers

LinkedIn is in de Verenigde Staten aangeklaagd over het scannen van browser-extensies van gebruikers. Aanleiding is een bericht van een vereniging genaamd Fairlinked. Die beweerde een aantal dagen geleden dat LinkedIn illegaal bij gebruikers op browser-extensies scant. Volgens de vereniging houdt Microsoft zich via deze praktijk bezig met de grootste zakelijke spionage-operatie in de recente geschiedenis.

Fairlinked stelde ook dat gebruikers niet om toestemming wordt gevraagd, hier ook geen weet van hebben en dit niet in het privacybeleid van LinkedIn staat vermeld. "Omdat LinkedIn de echte naam weet van gebruikers, werkgever en functietitel, is het niet anonieme bezoekers aan het doorzoeken. Het doorzoekt medewerkers van bedrijven van wie het weet wie het zijn. Elke dag, wereldwijd."

In een reactie op Hacker News stelde LinkedIn dat de aantijgingen niet kloppen en de persoon achter de stichting wegens scraping en andere overtredingen van de algemene voorwaarden met accountbeperkingen te maken heeft gekregen. LinkedIn liet ook weten dat het zoekt naar browser-extensies gebruikt voor het scrapen van informatie. De personen achter Fairlinked zouden ook betrokken zijn bij een Ests softwarebedrijf dat begin dit jaar LinkedIn aanklaagde, maar verloor. Volgens LinkedIn biedt het softwarebedrijf een extensie aan die gebruikersdata scrapet.

In het privacybeleid schrijft LinkedIn dat het informatie over browser en 'add-ons' verzamelt. In de Nederlandse versie wordt gesproken over invoegtoepassingen. Twee rechtszaken die in de Verenigde Staten tegen LinkedIn zijn aangespannen zeggen dat dit niet duidelijk genoeg is. Door het scannen van browser-extensies niet expliciet te vermelden stellen de klagers dat de website hiervoor geen toestemming heeft en hun privacy is geschonden. In een reactie tegenover Ars Technica laat LinkedIn weten dat de rechtszaken ongegrond zijn.