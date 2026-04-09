Defensie gaat cloud voor staatsgeheime gegevens bouwen

Defensie gaat met KPN en Thales een cloud voor staatsgeheime gegevens bouwen, zo heeft staatssecretaris Boswijk van Defensie vandaag bekendgemaakt. Het project heeft de naam "Staatsgeheim GEHEIM Cloud" gekregen. Er is bewust voor Nederlandse bedrijven gekozen om minder afhankelijk van de Verenigde Staten te zijn, aldus Defensie. De te ontwikkelen cloud zal in een eigen datacenter van Defensie draaien. "Zo blijft Nederland zelf de baas over de gegevens", laat Defensie verder weten.
De 'staatsgeheime cloud' zal naast andere clouds worden gebruikt. Defensie kan zo per situatie kiezen wat het beste past. Boswijk maakte in een brief aan de Tweede Kamer het project bekend. Daarin schrijft de bewindsman dat de inzet van staande technologie steeds minder aansluit bij de snelle ontwikkeling van moderne IT, die vaak via de cloud wordt aangeboden.
"Toegang tot deze technologieën is noodzakelijk om een voorsprong op potentiële tegenstanders te behouden en te versterken. Cloudvoorzieningen bieden daarnaast meer flexibiliteit en continuïteit, ook weerbaarheid in crisissituaties, doordat systemen schaalbaar en beter bestand zijn tegen uitval", merkt de bewindsman op. Verdere details over het project zijn in een vertrouwelijke, niet openbare brief gedeeld.
