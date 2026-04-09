'Dertig procent domeinnamen ziekenhuizen geregistreerd op naam andere partij'

Dertig procent van de domeinnamen van ziekenhuizen en universitaire medische centra (UMC’s) in Nederland is geregistreerd op naam van een andere partij en daardoor geen eigendom van de zorginstelling, wat voor problemen kan zorgen. Dat stelt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, op basis van eigen onderzoek.

SIDN deed vorig jaar ook onderzoek naar domeinnamen van zorginstellingen en stelde toen ook al vast dat die vaak niet op naam van de zorginstelling zelf zijn geregistreerd. In veel gevallen staat de domeinnaam dan op naam van een derde partij zoals een IT-dienstverlener of marketingbureau, maar soms ook op naam van een individuele arts of onderzoeker. Volgens SIDN gebeurt dit vaak uit gemak, waarbij een medewerker of externe partij zonder tussenkomt van de IT-afdeling van het ziekenhuis een domeinnaam registreert.

Dit is echter niet zonder risico's, waarschuwt de stichting. "Als de dienstverlening van de IT-leverancier stopt, of als de medewerker de organisatie verlaat, kan dit grote problemen veroorzaken. Vaak worden deze domeinnamen nog vertrouwd in interne mailservers en applicaties." In het geval een domeinnaam verloopt kan een aanvaller die opnieuw registreren en, als de domeinnaam nog binnen applicaties en mailservers wordt gebruikt, toegang tot gevoelige gegevens krijgen. Een ander risico is dat de domeinnamen juridisch eigendom van de derde partij zijn. In het geval van IT-dienstverleners die failliet gaan, zijn de domeinnamen deel van de inboedel die de curator beheert.

Verder blijkt ook dat het percentage domeinnamen waar onjuiste contactgegevens aan gekoppeld zijn is gestegen. Bij ziekenhuizen ging het om een stijging van negen naar veertien procent. Bij medische centra was er sprake van een stijging van 2,5 procent naar 9 procent. Bij de registratie staat dan bijvoorbeeld het privémailadres van een medewerker, een extern webdesignbureau of een ander individu vermeld. "Staan de contactgegevens niet op naam van de organisatie, dan kan de domeinnaam zonder medeweten van de zorginstelling worden overgezet naar iemand anders, of worden opgezegd", merkt SIDN op.