LUMC stelt invoering nieuw patiëntendossier uit wegens hack van ChipSoft

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft vanwege de ransomware-aanval op ChipSoft besloten de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) voorlopig uit te stellen. ChipSoft levert software voor elektronische patiëntendossiers (EPD). De meeste Nederlandse ziekenhuizen gebruiken het EPD-systeem van ChipSoft. Het zou naar schatting een marktaandeel van zeventig procent hebben. ChipSoft levert het zorgsysteem HiX aan het LUMC.
Oorspronkelijk zou het ziekenhuis op 9 en 10 april overgaan naar een nieuw EPD, maar dat gaat vanwege de aanval niet door. "Op dringend advies van Chipsoft wordt de overgang naar het nieuwe EPD tot nader bericht uitgesteld." Het patientportaal mijnLUMC blijft vooralsnog beschikbaar, omdat het door een andere partij wordt gehost. Verder meldt het LUMC dat ChipSoft nader onderzoek doet naar de impact op de veiligheid van patiëntgegevens. Volgens de EPD-leverancier zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat gegevens van LUMC-patiënten zijn gelekt. De komende periode wordt dit echter verder onderzocht.
