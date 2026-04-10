LUMC stelt invoering nieuw patiëntendossier uit wegens hack van ChipSoft

On-Voor-Stel-Baar!



Ik begin even met;

Elk denkbaar aspect en facet, in en met digitaal automnatiseren, is 100% voorspelbaar/manipuleerbaar, voor iedere betrokkene...!



85% van de huidige IT professionals blijken van deze essentie van digitale automatiseren, en 99,9% van boardroom executives, management, HR en recruitment, weten niets van deze essentie. En dat is 'Onhandig', aangezien Chipsoft het zoveelste voorbeeld is wat er gebeurd als je daar geen idee van hebt. Je geeft cybercrime een steeds groter open veld.



Volgens de EPD-leverancier zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat gegevens van LUMC-patiënten zijn gelekt???

Alleen al die regel moet iedere afnemer van Chipsoft producten te denken geven. In de allereerste plaats, verkoopt Chipsoft namelijk een product, is verantwoordelijk voor dat product, ook als er iets gebeurd met dat product zoals een digitale inbraak.



De bovenstaande essentie moet in elke overeenkomst als allereerste worden benoemd en gedefinieerd. Het stelt namelijk Chipsoft meteen aansprakelijk als dit soort zaken gebeuren in de zin van juridischa aansprakelijkheid. Neen, er is geen juridische escape, zoals vaak wordt gedacht omdat men bij arbitrage kijkt naar de letters van de overeenkomsten.



Aansluiten, technisch...

Niet kunnen zien of er data is gelekt? Dat betekend dat men de systemen niet op orde heeft gehad. Althans, niets heeft ingebouwd om meteen een signaal te krijgen als er een externe bron is die een grote hoeveelheid data wil downloaden. Bevreemdend nietwaar? Met de hudige kennis en ervaringen met cybercrime.



Dat betekend namelijk dat men vergeten is een formeel verzoek aan een DPA in te bouwen om uberhaupt data te mogen inzien of kopieren.



Dus LUMC en andere klanten, ziekenhuizen, huisartsen, even wakker worden nu. Alleen al bovenstaande moeten jullie een stevige knuppel in handen te geven Chipsoft vooraf formeel in gebreke te stellen en hen een aansprakelijkheid toe te zenden. Er is meer mis dan alleen maar een hack!



