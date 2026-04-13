Kamervragen over invoering van een Europees socialmediaverbod

maandag 13 april 2026, 08:57 door Redactie, 2 reacties

In de Tweede Kamer zijn vragen aan minister Van Weel van Justitie en Veiligheid gesteld over het invoeren van een Europees socialmediaverbod. Aanleiding is de aankondiging van de Griekse autoriteiten die leeftijdsverificatie voor het gebruik van social media willen invoeren. "Hoe beoordeelt u het voornemen van Griekenland om kinderen tot 15 jaar de toegang tot sociale media te verbieden, mede in het licht van het coalitieakkoord waarin is opgenomen dat wordt gewerkt aan een handhaafbare Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor sociale media met privacyvriendelijke leeftijdsverificatie?", vraagt CDA-Kamerlid Zwinkels aan de minister.

Van Weel moet ook duidelijk maken welke concrete stappen het kabinet op dit moment in Europees verband zet om te komen tot een handhaafbare Europese minimumleeftijd van 15 jaar voor social media. "Erkent het kabinet dat, in het licht van de ontwikkeling dat steeds meer landen overgaan tot een verbod, nu het moment is om tot een gezamenlijke aanpak te komen?", wil Zwinkels verder weten. Het CDA-Kamerlid vraagt aanvullend of Nederland hierbij actief optrekt met andere Europese lidstaten en hoe het kabinet een Europese minimumleeftijd juridisch en technisch handhaafbaar wil vormgeven. Van Weel heeft drie weken om met een reactie te komen.

Vandaag, 09:01 door Anoniem
De sociale media zijn giftig voor iedereen. Dus moet helemaal verboden worden.
Of zou de overheid dat niet willen omdat het zo'n mooie informatiebron is?
Vandaag, 09:34 door Anoniem
hoe het kabinet een Europese minimumleeftijd [...] technisch handhaafbaar wil vormgeven

Door ordinair toegangscontrole in te voeren voor alle burgers. Van alle leeftijden.
Er is geen andere manier. Ergens wordt altijd het verband gelegd tussen de website die je bezoekt en wie je bent.
En ook gelogd.

Waarom ze dat niet gewoon durven te zeggen, blijft me verbazen.

Wat zouden politici allemaal te verbergen hebben mbt hun internet-browsen?
Dingen die ze niet aan de grote klok durven te hangen.

0:-)
