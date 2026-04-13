Basic-Fit waarschuwt 200.000 Nederlandse klanten voor datalek

Fitnessketen Basic-Fit waarschuwt 200.000 Nederlandse klanten dat hun gegevens bij de hack van een systeem zijn gestolen. Het gaat om lidmaatschapsinformatie, namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedatums en rekeninggegevens. Basic-Fit zegt dat het de ongeautoriseerde toegang zelf ontdekte en dat die een aantal minuten na de ontdekking werd gestopt.

Op dat moment waren de klantgegevens al gedownload. Basic-Fit meldt verder dat alle gedupeerden zijn ingelicht en er melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gedaan. Details over hoe de inbraak op het systeem mogelijk was zijn niet gegeven. Voor zover nu bekend zijn de gestolen gegevens nog niet op internet gepubliceerd of misbruikt, aldus de fitnessketen in een persbericht (pdf).