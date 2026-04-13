Basic-Fit waarschuwt 200.000 Nederlandse klanten voor datalek

maandag 13 april 2026, 10:07 door Redactie, 6 reacties

Fitnessketen Basic-Fit waarschuwt 200.000 Nederlandse klanten dat hun gegevens bij de hack van een systeem zijn gestolen. Het gaat om lidmaatschapsinformatie, namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedatums en rekeninggegevens. Basic-Fit zegt dat het de ongeautoriseerde toegang zelf ontdekte en dat die een aantal minuten na de ontdekking werd gestopt.

Op dat moment waren de klantgegevens al gedownload. Basic-Fit meldt verder dat alle gedupeerden zijn ingelicht en er melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gedaan. Details over hoe de inbraak op het systeem mogelijk was zijn niet gegeven. Voor zover nu bekend zijn de gestolen gegevens nog niet op internet gepubliceerd of misbruikt, aldus de fitnessketen in een persbericht (pdf).

Reacties (6)
Vandaag, 10:09 door Anoniem
En het is weer raak!
Vandaag, 10:12 door Anoniem
De AP krijgt het steeds drukker. Wanneer gaat er nu eens een keer serieus opgetreden worden? Boete van 10% van de winst over het afgelopen boekjaar lijkt me redelijk.
Vandaag, 10:20 door Anoniem
Het enige wat ik jammer vind is dat juist mijn fitnessgegevens niet zijn gestolen.
Dáár ben ik juist erg trots op.
Vandaag, 10:40 door Anoniem
en dat die een aantal minuten na de ontdekking werd gestopt.
En hoeveel is 'een aantal' dan? Als in... 10000 is ook 'een aantal'.

Ook hier zullen de verantwoordelijken, net als bij Odildo er niks van gaan merken. Nou ja, een 'foei'. En de slachtoffers? Die zoeken het maar weer uit.
Vandaag, 10:48 door Anoniem
Als ik naar de broncode van de basic-fit website kijk maken ze gebruik van salesforce
Zal het misschien ook daar mee te maken hebben net zo als bij odido / hallmark etc ??
Vandaag, 11:17 door AX0
"Alle denkbare aspecten/facetten, in en met digitale automatisering, zijn 100% voorspelbaar en manipuleerbaar, voor iedere betrokkene..."

Je ziet de intrusions hand over hand toenemen en je mag je dan ook met recht en reden afvragen wat het huidige niveau van de IT professionals, EN zij die met die IT werken op managements, Executives niveau. Redouane Zekkri (COO), zal zeker Reinier Heijne EN Simac op het matje roepen om tekst en uitleg. Ook hier zie je weer dat er klaarblijkelijk niemand heeft nagedacht over de implementatie van een 'stop' die massief data downloads onmogelijk moet maken.

Het is a: geen rocketscience hierover na te denken en b: de huidige actualiteit, zoals die van Odido, booking.com, UWV en anderen met datalekken moeten je allang aan het denken hebben gezet...

Van een beursgenoteerde onderneming mag je veel meer verwachten. Ook Simac, de IT diensten leverancier, verantwoordelijk voor netwerk en werkplekbeheer bij Basic Fit ontkomt niet aan een diepgaand onderzoek. Zeker van een IT dienstenleverancier mag/moet je meer verwachten op dit gebied.

Salliant: Was het basic fit die het zelf ontdekte??? Wat deden de professionals van Simac dan?

Succes is een keuze...
