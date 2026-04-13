Booking.com informeert onbekend aantal klanten over mogelijk datalek

maandag 13 april 2026, 10:52 door Redactie, 0 reacties

Booking.com heeft een onbekend aantal klanten over een mogelijk datalek geïnformeerd. In het bericht aan getroffen klanten stelt Booking dat ongeautoriseerde derde partijen mogelijk toegang tot de reserveringsgegevens hebben gehad. Het zou gaan om reserveringsgegevens, namen, e-mailadressen en telefoonnummers die met de reservering te maken hebben.

In de mail wordt ook gesproken over verdachte activiteit met betrekking tot een aantal reserveringen. Wat deze verdachte activiteit inhoudt wordt niet duidelijk gemaakt. Ook is onduidelijk hoeveel klanten door het mogelijk datalek zijn getroffen. Booking.com zegt dat het om de reservering veilig te houden de pincode van de aangeschreven klanten heeft gewijzigd. Verdere details zijn niet bekend. Verschillende mensen op Reddit en X hebben screenshots van de mail van Booking.com gedeeld.

