Mozilla hekelt Microsoft over het opdringen van Copilot aan gebruikers

Mozilla heeft uitgehaald naar Microsoft wegens het opdringen van chatbot Copilot aan gebruikers. Volgens de Firefox-ontwikkelaar is het niet de eerste keer dat Microsoft zich schuldig maakt aan 'misleidende ontwerppatronen'. Na kritiek van gebruikers heeft Microsoft besloten om Copilot op een een aantal plekken weer te verwijderen. Mozilla merkt op dat Copilot niet aan Windowsgebruikers werd aangeboden, maar ongevraagd op hun systemen werd geïnstalleerd.

Volgens Mozilla is dit gedrag niet nieuw en blijkt uit onderzoek dat het liet uitvoeren dat Microsoft door middel van ontwerp en distributie de keuze van gebruikers naast zich neerlegt. Het gaat dan bijvoorbeeld om gecompliceerde processen voor het aanpassen van de standaardbrowser of een interface die ervoor zorgt dat gebruikers Microsoft Edge weer gaan gebruiken nadat ze zelf een andere browser hadden gekozen."Bij de uitrol van Copilot werd dezelfde handleiding gevolgd die we van Microsoft kennen: automatische installaties, fysieke hardware en standaardinstellingen om gedrag te forceren. In het meest recente geval lieten ze hun AI zo snel mogelijk leren en data verzamelen voordat mensen een keuze hadden", aldus Mozilla.

De Firefox-ontwikkelaar voegt toe Microsoft met dergelijk gedrag, waarbij het alleen aanpassingen doorvoert als gebruikers voldoende klagen, invloed heeft op wat mensen van technologie verwachten. "Het vertelt mensen dat de enige echte optie is om te klagen, totdat het bedrijf hopelijk toegeeft. Het maakt het ook lastiger voor alternatieven om te concurreren als een bedrijf zijn bereik en controle gebruikt om mensen terug naar de eigen producten te leiden."