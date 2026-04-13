Nieuws
image

Mozilla hekelt Microsoft over het opdringen van Copilot aan gebruikers

maandag 13 april 2026, 11:17 door Redactie, 5 reacties

Mozilla heeft uitgehaald naar Microsoft wegens het opdringen van chatbot Copilot aan gebruikers. Volgens de Firefox-ontwikkelaar is het niet de eerste keer dat Microsoft zich schuldig maakt aan 'misleidende ontwerppatronen'. Na kritiek van gebruikers heeft Microsoft besloten om Copilot op een een aantal plekken weer te verwijderen. Mozilla merkt op dat Copilot niet aan Windowsgebruikers werd aangeboden, maar ongevraagd op hun systemen werd geïnstalleerd.

Volgens Mozilla is dit gedrag niet nieuw en blijkt uit onderzoek dat het liet uitvoeren dat Microsoft door middel van ontwerp en distributie de keuze van gebruikers naast zich neerlegt. Het gaat dan bijvoorbeeld om gecompliceerde processen voor het aanpassen van de standaardbrowser of een interface die ervoor zorgt dat gebruikers Microsoft Edge weer gaan gebruiken nadat ze zelf een andere browser hadden gekozen."Bij de uitrol van Copilot werd dezelfde handleiding gevolgd die we van Microsoft kennen: automatische installaties, fysieke hardware en standaardinstellingen om gedrag te forceren. In het meest recente geval lieten ze hun AI zo snel mogelijk leren en data verzamelen voordat mensen een keuze hadden", aldus Mozilla.

De Firefox-ontwikkelaar voegt toe Microsoft met dergelijk gedrag, waarbij het alleen aanpassingen doorvoert als gebruikers voldoende klagen, invloed heeft op wat mensen van technologie verwachten. "Het vertelt mensen dat de enige echte optie is om te klagen, totdat het bedrijf hopelijk toegeeft. Het maakt het ook lastiger voor alternatieven om te concurreren als een bedrijf zijn bereik en controle gebruikt om mensen terug naar de eigen producten te leiden."

Reacties (5)
Reageer met quote
Vandaag, 11:26 door Anoniem
Als je zoveel miljard hebt geinvesteerd in AI en alles wat er bij komt kijken, dan laat je je natuurlijk niet tegenhouden door een stel gebruikers. Dat zie je ook bij alle andere AI-platformen. Ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat. Hoe gaat ChatGPT ooit winstgevend worden met die miljarden aan investeringen/ schulden als we er gratis gebruik kunnen maken? Niet met regenbogen en engeltjes die liedjes zingen. Dat business model wordt nog wat.
Reageer met quote
Vandaag, 11:44 door Anoniem
De pot verwijt de ketel. Pas na klachten van gebruikers besefde Mozilla dat AI in de Firefox browser optioneel moest...
https://pureinfotech.com/firefox-ai-browser-backlash/
Zodra men copilot of de Firefox AI gebruikt worden de prompts verstuurd naar een derde partij, en je weet wat ze zeggen over derde partijen; de sleepwet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Third-party_doctrine
In Nederland geldt een soortgelijke wet.
Reageer met quote
Vandaag, 11:47 door _R0N_
Het is niet alleen in Windows maar ook op Android en iOS.

Mozilla bakt het trouwens ook gewoon in hun browser, net als Google.

Het is gewoon f*cking triest dat je bijna niet aan kunt ontkomen.
Reageer met quote
Vandaag, 11:50 door Anoniem
Heel goed Mozilla, daarom gebruik ik LibreWolf, dat is op Firefox gebaseerd, maar tot tegenstelling tot Firefox bevat dit helemaal geen AI.
In mijn opinie is Firefox uit de klauwen gegroeid en wordt langzaamaan Amazon 2.0.
Datzelfde geldt voor Ubuntu die allerlei vage zaakjes doet met Amazon en daarmee hun gebruikers bespioneert via de zoekopdracht en via vendor lock-in met snap packaches waarvan je zelf geen repository kunt opbouwen. (Dus moeten mensen wel naar de Amazon Snap Store zonder keuze in de afwezigheid van metadataverzameling te hebben)
Ik walg van bedrijven zoals Microsoft, maar maar ik nog meer van walg zijn bedrijven die zich over laten komen als the good samaritan en wijzen naar de slechterij, maar intussen heulen met de vijand en bakken geld verdienen over de ruggen van de privacy van gebruikers.
Reageer met quote
Vandaag, 11:58 door Anoniem
Door Anoniem:
In mijn opinie is Firefox uit de klauwen gegroeid en wordt langzaamaan Amazon 2.0.
Datzelfde geldt voor Ubuntu die allerlei vage zaakjes doet met Amazon en daarmee hun gebruikers bespioneert via de zoekopdracht en via vendor lock-in met snap packaches waarvan je zelf geen repository kunt opbouwen. (Dus moeten mensen wel naar de Amazon Snap Store zonder keuze in de afwezigheid van metadataverzameling te hebben)
Ik walg van bedrijven zoals Microsoft, maar maar ik nog meer van walg zijn bedrijven die zich over laten komen als the good samaritan en wijzen naar de slechterij, maar intussen heulen met de vijand en bakken geld verdienen over de ruggen van de privacy van gebruikers.
Inderdaad. Stallman (de maker van emacs en het GNU-besturingsysteem en de oprichter van de Free Software Foundation) noemt Ubuntu zelfs spyware.
Bron:
https://youtu.be/CP8CNp-vksc
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Salt Road Compromised Components