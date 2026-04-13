Onderzoek naar omvang Ivanti-hack bij Dienst Justitiële Inrichtingen nog gaande

Het onderzoek naar de omvang van de Ivanti-hack bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is nog gaande, zo heeft staatssecretaris Van Bruggen van Justitie en Veiligheid vandaag laten weten op Kamervragen van de PVV. Argos meldde eind februari op basis van een interne brief dat aanvallers de Ivanti EPMM-server van DJI hadden gehackt en daarbij toegang tot gevoelige gegevens van medewerkers hadden gekregen. Het gaat om namen, e-mailadressen, telefoonnummers en locatiegegevens.
Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) is een mobile management software engine waarmee mobile device management (MDM) mogelijk is. Organisaties kunnen via deze oplossing de mobiele apparaten van hun medewerkers op afstand beheren, bijvoorbeeld als het gaat om toegestane applicaties of bepaald beleid. Een gecompromitteerde EPMM-server kan dan ook vergaande gevolgen hebben.
Van Bruggen laat weten dat er momenteel onderzoek wordt gedaan naar de precieze omvang van de daadwerkelijke onbevoegde toegang tot de Ivanti-servers. "Vanuit het oogpunt van de veiligheid van de medewerkers kan ik niet verder ingaan op welke medewerkers dit onderzoek ziet. Uit voorzorg heeft DJI breed alle medewerkers van een handelingskader voorzien."
Volgens de staatssecretaris geldt in algemene dat de aard van de werkzaamheden van DJI ervoor zorgt dat medewerkers mogelijk een aanvullend risico lopen op chantage en afpersing mochten dergelijke gegevens bij derden bekend worden. "Vanwege dit risico vind ik het dan ook erg belangrijk dat waar nodig veiligheidsmaatregelen zijn getroffen", stelt de bewindsvrouw.
Op basis van de voorlopige uitkomsten van het forensisch onderzoek heeft het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een handelingsperspectief opgesteld. Het DJI heeft hierop maatregelen getroffen die zowel betrekking hebben op techniek als op de monitoring van (cyber)dreigingen. Van Bruggen laat verder weten dat na afronding van het onderzoek naar de Ivanti-hack er een evaluatie en oorzakenanalyse zal plaatsvinden, om zo te kijken of er zaken moeten worden verbeterd.
