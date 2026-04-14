Kamer wil opheldering over ChipSoft-hack en dominantie van zorgleveranciers

Partijen in de Tweede Kamer willen opheldering van het kabinet over de hack bij EPD-leverancier ChipSoft en de dominantie van een aantal ict-leveranciers in de zorg. ChipSoft kreeg onlangs met een ransomware-aanval te maken, waarop meerdere ziekenhuizen besloten om hun patiëntportalen offline te halen. De Autoriteit Persoonsgegevens ontving allerlei datalekmeldingen.

De meeste Nederlandse ziekenhuizen gebruiken het EPD-systeem van ChipSoft. Het zou naar schatting een marktaandeel van zeventig procent hebben. Naar aanleiding van de aanval kwam eerst D66 met Kamervragen, gevolgd door GroenLinks-PvdA. De partij heeft een groot aantal vragen gesteld aan minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport en staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie.

Zo willen GroenLinks-PvdA-leden Bushoff en Kathmann weten of er alternatieven bij een dergelijke hack beschikbaar zijn, bijvoorbeeld alternatieve software waar ziekenhuizen en andere zorgverleners op kunnen terugvallen. "Deelt u de opvatting dat dit geen incident is, maar een symptoom van te grote afhankelijkheid van een paar dominante leveranciers in de zorg, waarbij een incident bij één leverancier meteen een nationale zorgvraag wordt?", vragen de Kamerleden verder.

Sterk en Aerdts moeten ook laten weten of ze de zorgen delen over de risico’s wanneer één dominante marktpartij de infrastructuur levert voor zorginstellingen of andere essentiële publieke voorzieningen. Aanvullend moeten de bewindslieden duidelijk maken of ze maatregelen nemen om dergelijke marktdominantie tegen te gaan en hoe ze zorgen voor voldoende diversificatie tussen ict-leveranciers bij zorginstellingen.

"Welke structurele problemen in de zorg-ICT legt deze hack bloot? Wie is er aan zet om deze op te lossen?", gaan Bushoff en Kathmann met hun vragen verder. Die willen daarnaast dat de bewindslieden uitleggen welke maatregelen ze nemen om de cyberveiligheid en weerbaarheid van zorginstellingen structureel te vergroten. Sterk en Aerdts hebben drie weken om de vragen te beantwoorden.