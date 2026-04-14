Onderzoek: meerderheid Australische kinderen blijft sociale media gebruiken ondanks verbod

Een meerderheid van de Australische kinderen blijft sociale media gebruiken, hoewel het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 16 jaar in dat land verboden is. Dat stelt de Molly Rose Foundation op basis van onderzoek onder duizend kinderen van 12 tot en met 15 jaar. Volgens de stichting roepen de resultaten serieuze vragen op over de effectiviteit van het Australische verbod en moet het Verenigd Koninkrijk een vergelijkbare maatregel dan ook niet overhaast invoeren.

Australië werd vorig jaar het eerste land ter wereld dat het gebruik van sociale media door kinderen onder de 16 jaar verbood. Het gaat daarbij om platforms als TikTok, YouTube en Instagram. Volgens de Molly Rose Foundation zijn deze platforms er niet in geslaagd accounts van kinderen onder de 16 jaar goed te identificeren en te verwijderen. “In de meeste gevallen hebben platforms gefaald in het identificeren en verwijderen van accounts van gebruikers jonger dan 16 jaar, waardoor de meeste kinderen geen workarounds hoefden te gebruiken”, aldus de stichting.

Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de Australische jongeren van 12 tot 15 jaar die vóór het verbod al een account op een van de betrokken platforms had, nog altijd toegang heeft tot een of meer accounts. Zo zegt 53 procent van de TikTok-gebruikers, 53 procent van de YouTube-gebruikers en 52 procent van de Instagram-gebruikers nog steeds toegang te hebben tot hun account, zonder dat de platforms stappen hebben ondernomen om die accounts te verwijderen of te deactiveren.

Daarnaast zegt de helft van de kinderen (51 procent) die vóór het verbod gebruikmaakte van platforms waarop de beperkingen van toepassing zijn, dat hun online veiligheid niet is verbeterd. Zorgwekkender is dat 14 procent aangeeft zich door het verbod juist minder veilig te voelen..

De Britse regering is momenteel een consultatie gestart over een mogelijk verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. De Molly Rose Foundation roept de regering op om die consultatie af te ronden en vervolgens niet te kiezen voor een verbod, maar voor een nieuwe Online Safety Act. “Wij willen een nieuwe Online Safety Act die een zorgplicht voor techbedrijven invoert, gericht is op het beperken van schade en het herstellen van de machtsbalans, zodat ook enkele van de grootste en rijkste bedrijven ter wereld ter verantwoording kunnen worden geroepen.”