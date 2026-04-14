Anthropic: AI-modellen kunnen nu zelf kritieke kwetsbaarheden vinden

AI-modellen kunnen nu zelf kritieke kwetsbaarheden in complexe software vinden, zo stelt AI-bedrijf Anthropic. Het bedrijf claimt dat het een nieuw AI-model heeft ontwikkeld genaamd Claude Mythos Preview dat in staat is om zelf kwetsbaarheden te vinden en misbruiken. Het model is echter niet beschikbaar voor het publiek. Anthropic heeft het model wel met verschillende partijen gedeeld, waaronder Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorganChase, Linux Foundation, Microsoft, NVIDIA en Palo Alto Networks.

Deze partijen kunnen het model gebruiken om hun eigen software te controleren. Anthropic zegt dat het model duizenden kwetsbaarheden heeft gevonden, waaronder in alle grote besturingssystemen en browsers. Het gaat onder andere om een kwetsbaarheid in OpenBSD die al 27 jaar aanwezig is. Het model is ook in staat om exploits te ontwikkelen. Zo is het model in staat om een kwetsbaarheid in de Linux-kernel te vinden en misbruiken, waardoor een aanvaller zijn rechten kan verhogen en root kan worden.

Anthropic zegt dat het model niet specifiek is getraind om kwetsbaarheden te vinden en misbruiken. "Dit is het gevolg van algemene verbeteringen in code, redeneren en autonomie. De zelfde verbeteringen die het model veel effectiever maken in het patchen van kwetsbaarheden, maken het ook veel effectiever in het misbruiken ervan."

Het AI-bedrijf stelt dat het model niet voor het publiek beschikbaar zal worden gemaakt. Wel is het van plan om in de toekomst AI-modellen zoals Mythos Preview aan gebruikers aan te bieden. "Om dit te doen moeten we ook vooruitgang boeken in het ontwikkelen van cybersecurity (en andere) beveiligingsmaatregelen die gevaarlijke outputs van het model detecteren en blokkeren."