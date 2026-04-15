Apple verwijdert Freecash app uit App Store

Freecash, een app die gebruikers betaalt voor het scrollen op TikTok is door Apple uit de App Store verwijderd. De app was in januari nog de tweede meest gedownloade app in de Amerikaanse App Store. De app beloofde gebruikers dat ze betaald zouden worden voor het scrollen op TikTok. In werkelijkheid moesten gebruikers allerlei games spelen om geld te verdienen, zo stelde Malwarebytes al eerder dit jaar.

De app zou ook allerlei gevoelige informatie over gebruikers verzamelen, waaronder informatie over gezondheid en biometrische data. De app werd onder andere via TikTok-advertenties aangeboden. TikTok stelde dat de advertenties in overtreding waren van de regels over financiële misleiding en verwijderde sommige van de advertenties.

De app is nu door Apple uit de App Store verwijderd, aldus TechCrunch. Volgens het techplatform heeft de app mogelijk misleidende marketingtechnieken gebruikt om de top van de app stores te halen. Zo zou de app mogelijk valse recensies hebben gebruikt en mogelijk ook nep backlinks van Google. De app is nog wel in de Google Play Store te vinden.

In een reactie tegenover TechCrunch stelt Freecash dat het aan de regels van de Apple App Store en Google Play Store voldoet. "We doen geen uitspraken over interne productstrategieën met betrekking tot specifieke app-listing."