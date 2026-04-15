Mogelijk toch patiëntgegevens gestolen bij aanval op ChipSoft

Mogelijk is bij de ransomware-aanval op ChipSoft toch data van ziekenhuispatiënten buitgemaakt. Eerdere berichtgeving wees nog op een beperkte impact voor ziekenhuizen, maar volgens nieuwe informatie van NOS-bronnen is het nu niet uit te sluiten dat aanvallers hebben kunnen meelezen met verkeer via servers van ChipSoft.
Het zou gaan om ziekenhuizen die servers van ChipSoft gebruiken voor patiëntportalen. Volgens Tweakers gebruiken circa vijftien ziekenhuizen in Nederland deze dienst. Meerdere ziekenhuizen zouden het advies hebben gekregen om het mogelijke datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. De AP heeft tegenover Tweakers bevestigd dat meerdere ziekenhuizen dit inmiddels hebben gedaan, maar noemt geen namen of aantallen.
Vorige week leek de impact voor ziekenhuizen nog beperkt. Er werd gemeld dat de hack voor ziekenhuizen vermoedelijk geen gevolgen had, al was toen al niet uit te sluiten dat bij een aantal huisartsenpraktijken en apotheken patiëntdata was gestolen.
De patiëntportalen zijn nog altijd offline. Patiënten kunnen hun dossier niet inzien en de wachttijden in ziekenhuizen lopen op. ChipSoft heeft geen inhoudelijke reactie gegeven en verklaart slechts dat het forensisch onderzoek nog loopt.
